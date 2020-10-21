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20年好兄弟！PANERAI推社群主題Radiomir Venti腕表
人是群居的動物，正因為群聚交流了意見、激盪了想法，更因為深厚友誼，產生強大的影響力。沛納海（PANERAI）為品牌愛好者社群Paneristi.com的成立20周年推出Radiomir Venti腕表（PAM2020），並採限量發售1020枚。
身為單一品牌愛好社群的Paneristi，堪稱全世界最具號召、專業與影響力的沛納海同好社群，是由英國收藏藏家Guy Verbist在2000年9月創設。2010、2015年社群成立10與15周年時，PANERAI也曾發行過與之紀念、聯名的Luminor Base Logo與限量500只的Luminor Base Logo Acciaio – 44毫米精鋼腕表（PAM00634）。
而這次為了網站成立20周年的Radiomir Venti腕表在設計上則向1930年代、初代的Radiomir腕表致意，45毫米的精鋼表殼搭配了深棕色、帶有巧克力美味聯想的太陽紋金屬表面，六點鐘方向並有「20th Anniversary PANERISTI.COM」字樣。
由表廠研發自製的P.6000手上鍊機芯具備三日動力儲存與時間顯示功能，同時雖然是Radiormir系列，但表面六點鐘方向字樣卻帶有Luminor系列護橋式表冠的圖像，是為了紀念Paneristi.com的社群主視覺。
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