20年好兄弟！PANERAI推社群主題Radiomir Venti腕表

人是群居的動物，正因為群聚交流了意見、激盪了想法，更因為深厚友誼，產生強大的影響力。沛納海（PANERAI）為品牌愛好者社群Paneristi.com的成立20周年推出Radiomir Venti腕表（PAM2020），並採限量發售1020枚。

身為單一品牌愛好社群的Paneristi，堪稱全世界最具號召、專業與影響力的沛納海同好社群，是由英國收藏藏家Guy Verbist在2000年9月創設。2010、2015年社群成立10與15周年時，PANERAI也曾發行過與之紀念、聯名的Luminor Base Logo與限量500只的Luminor Base Logo Acciaio – 44毫米精鋼腕表（PAM00634）。

而這次為了網站成立20周年的Radiomir Venti腕表在設計上則向1930年代、初代的Radiomir腕表致意，45毫米的精鋼表殼搭配了深棕色、帶有巧克力美味聯想的太陽紋金屬表面，六點鐘方向並有「20th Anniversary PANERISTI.COM」字樣。