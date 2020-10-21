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一用必招好運～嬌蘭耶誕「金耀舞蜂」彩妝絕美必收！

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭紅寶之吻金耀蜂舞限量套組，內含高訂唇膏#214／11,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻金耀蜂舞限量套組，內含高訂唇膏#214／11,200元。圖／嬌蘭提供

當遇到蜜蜂，其實是代表未來的一年都會有好運發生，蜜蜂也是法國保養彩妝品牌嬌蘭Guerlain的經典Logo，從1853年起，嬌蘭帝王香水瓶身上，就能看到蜜蜂，2020年耶誕節，嬌蘭的耶誕限量彩妝系列，就以「金耀蜂舞」為主題，為大家帶來2020年滿滿的好運。

最值得入手的是，全台限量50組的金耀舞蜂限定彩殼＆紅寶之吻高訂唇膏#214，由珠寶設計師Lorenz Bäumer操刀設計的限定彩殼，以經典蜜蜂造型，搭配純手工鑲嵌晶鑽，展現出最迷人的奢華感，搭配高訂唇膏#214胭脂劉湘，也是嬌蘭最暢銷的色號，一抹就是霸氣感十足。

另也有推出兩款限量紅寶之吻唇膏彩殼，以雙色晶鑽打造，分別是金色搭配紅色、金色搭配銀白色，充滿節慶閃耀氛圍。

紅寶之吻高訂唇膏則一口氣推出3款限量色號，#32絲霧冷調紅，屬於明亮度偏高的冷調紅，兼具優雅與氣質，#64絲霧木玫瑰則是木質粉色調，#001豐潤閃金則能呈現鏡面光澤與金色粒子，跑趴一擦就是全場亮點，且限量色號唇膏上，均有蜜蜂圖案，一看就有好心情。

眼彩盤部分，一口氣推出10色限量眼彩盤，涵蓋三種質地，包括柔霧光、晶爍光與絲緞光，滿足不同場合的需求。 嬌蘭幻彩流星蜜粉球也特別推出金耀蜂舞限量版，以經典的#02白皙色號為基礎，加入金色蜜粉球，盒身上刻有舞蜂，呼應嬌蘭的蜜蜂標誌。

而提洛可修容蜜粉餅也有金耀蜂舞限量版，以古銅色澤，讓肌膚展現出紅潤感，盒身充滿復古感，使用完蜜粉餅後，還能當成飾品收納盒。限定耶誕彩妝系列10月22日新光三越信義A8搶先上市。

而從11月1日起至12月底，購買任一紅寶之吻彩殼，就能享有法式傳情獨家情話雋刻服務，可以刻上含空格的15個英文字元，表達最佳愛意。

嬌蘭紅寶之吻唇膏彩殼／1,350元（不含唇膏）。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻唇膏彩殼／1,350元（不含唇膏）。圖／嬌蘭提供
嬌蘭推出金耀蜂舞限量耶誕彩妝系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭推出金耀蜂舞限量耶誕彩妝系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻唇膏彩殼／1,350元（不含唇膏）。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻唇膏彩殼／1,350元（不含唇膏）。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏金耀蜂舞限量版（色號左起#N32、#64、#001）／1,160元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏金耀蜂舞限量版（色號左起#N32、#64、#001）／1,160元。圖／嬌蘭提供

蜜蜂

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