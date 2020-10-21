限時11天！馬辣免費加碼「藍鑽蟹、澳洲牛舌」吃到飽

為慶祝15周年，「馬辣」麻辣鴛鴦火鍋自即日起至10月31日期間，限時針對店內菜單大幅升級，新增頂級「藍鑽蟹、澳洲特級牛舌」等食材，通通都是無限供應。同時段期間，原本可加價升級的「澳洲和牛吃到飽方案」，現也改升為「美國SRF極黑和牛吃到飽」。

自2006年於台北公館創立的馬辣麻辣鴛鴦火鍋，至今已有15年的歷史，並於全台開設8間門市。馬辣店內供應有百餘種食材與自助吧，供民眾盡情享用。店內現有美國Choice頂級牛五花、美國Choice無骨牛小排、美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級牛梅花等多款肉品，並有野生草蝦、白蝦、三點蟹等海鮮選擇。

此次馬辣於全台門市限時菜單升級，新增加頂級藍鑽蟹、澳洲特級牛舌、加州紅地球葡萄、巧克力布朗尼、閃電泡芙等食材，增添餐桌的變化性與豐富度。另外店內原本加價200元，即可升級「澳洲和牛吃到飽」，此次活動期間，同樣加價200元，則可升級享「美國SRF極黑和牛吃到飽」，令嗜肉者可以品嚐到不同的食肉樂趣。