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限時11天！馬辣免費加碼「藍鑽蟹、澳洲牛舌」吃到飽

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
馬辣限時加碼推出「藍鑽蟹」等食材，均採無限供應。圖／馬辣提供
馬辣限時加碼推出「藍鑽蟹」等食材，均採無限供應。圖／馬辣提供

為慶祝15周年，「馬辣」麻辣鴛鴦火鍋自即日起至10月31日期間，限時針對店內菜單大幅升級，新增頂級「藍鑽蟹、澳洲特級牛舌」等食材，通通都是無限供應。同時段期間，原本可加價升級的「澳洲和牛吃到飽方案」，現也改升為「美國SRF極黑和牛吃到飽」。

自2006年於台北公館創立的馬辣麻辣鴛鴦火鍋，至今已有15年的歷史，並於全台開設8間門市。馬辣店內供應有百餘種食材與自助吧，供民眾盡情享用。店內現有美國Choice頂級牛五花、美國Choice無骨牛小排、美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級牛梅花等多款肉品，並有野生草蝦、白蝦、三點蟹等海鮮選擇。

此次馬辣於全台門市限時菜單升級，新增加頂級藍鑽蟹、澳洲特級牛舌、加州紅地球葡萄、巧克力布朗尼、閃電泡芙等食材，增添餐桌的變化性與豐富度。另外店內原本加價200元，即可升級「澳洲和牛吃到飽」，此次活動期間，同樣加價200元，則可升級享「美國SRF極黑和牛吃到飽」，令嗜肉者可以品嚐到不同的食肉樂趣。

同樣於10月21日至10月31日期間，凡至店內用餐並參與打卡活動，還有機會獲得「2人同行1人免費」的餐券等贈禮。（水果、甜點供應內容依當日現場狀況為準；活動詳情依官方公告為主。）

民眾加價200元，即可升級美國SRF極黑和牛吃到飽。圖／馬辣提供
民眾加價200元，即可升級美國SRF極黑和牛吃到飽。圖／馬辣提供

吃到飽 澳洲 火鍋

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