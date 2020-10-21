對抗惡劣天氣！Nike ISPA新鞋自帶「雨衣」防潮、ECCO皮革跑鞋也玩防水

連日陰雨天氣不只讓人心煩，更挑戰了外出時搭配造型的功力，所以運動休閒品牌也在關注街頭流行之餘，還加入了防水機能的設計，讓消費者既能保持最潮造型，雙腳也能維持乾爽。

Nike的ISPA Drifter系列重新亮相，推出應對多變天氣的鞋款，品牌把VaporMax FK Gator的功能性設計，運用到新鞋上，同時防護效果也全面升級。於是就能見到，Nike ISPA Drifter Gator鞋的鞋後跟，有一個可收納的拉鍊裝置，內含了一片猶如雨衣或是降落傘的防水布料，與鞋面融合。在冬天騎車或步行狀態下可以都輕鬆地包覆住腿部，有效阻擋冬季灰塵、汙泥和雨水。不需要時則可迅速將其收納。另外，中底採用跑鞋材質 ZoomX 泡棉研磨製作，鞋面則由分趾設計改為全腳趾形式，保證穿著時的穩定性，避免腳趾磨損。

ECCO的BIOM AEX健步探索系列跑鞋8,980元。圖／ECCO提供

而說到防水，ECCO近年醉心於HYDROMAX疏水科技，並使用在皮革材質上，推出了全新的BIOM AEX健步探索系列跑鞋。中底材質為PHORENE，比一般P.U輕1/3，並且增加50%回彈力，能夠多吸收2倍的衝擊力道，而橡膠外底則能有效提升抓地力。皮革的部分庚因為更有了HYDROMAX疏水技術加持，即便路途偶遇小雨，仍不滲水，讓愛跑步的人能安心邁開每一步。

Nike ISPA Drifter Gator鞋6,700元。圖／Nike提供