快訊

年底前要全部關閉？美國「孔子學院」的最後通牒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對抗惡劣天氣！Nike ISPA新鞋自帶「雨衣」防潮、ECCO皮革跑鞋也玩防水

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ECCO的BIOM AEX健步探索系列跑鞋（左）與Nike ISPA Drifter Gator鞋（右）都主打防水機能。圖／Nike、ECCO提供
ECCO的BIOM AEX健步探索系列跑鞋（左）與Nike ISPA Drifter Gator鞋（右）都主打防水機能。圖／Nike、ECCO提供

連日陰雨天氣不只讓人心煩，更挑戰了外出時搭配造型的功力，所以運動休閒品牌也在關注街頭流行之餘，還加入了防水機能的設計，讓消費者既能保持最潮造型，雙腳也能維持乾爽。

Nike的ISPA Drifter系列重新亮相，推出應對多變天氣的鞋款，品牌把VaporMax FK Gator的功能性設計，運用到新鞋上，同時防護效果也全面升級。於是就能見到，Nike ISPA Drifter Gator鞋的鞋後跟，有一個可收納的拉鍊裝置，內含了一片猶如雨衣或是降落傘的防水布料，與鞋面融合。在冬天騎車或步行狀態下可以都輕鬆地包覆住腿部，有效阻擋冬季灰塵、汙泥和雨水。不需要時則可迅速將其收納。另外，中底採用跑鞋材質 ZoomX 泡棉研磨製作，鞋面則由分趾設計改為全腳趾形式，保證穿著時的穩定性，避免腳趾磨損。

ECCO的BIOM AEX健步探索系列跑鞋8,980元。圖／ECCO提供
ECCO的BIOM AEX健步探索系列跑鞋8,980元。圖／ECCO提供

而說到防水，ECCO近年醉心於HYDROMAX疏水科技，並使用在皮革材質上，推出了全新的BIOM AEX健步探索系列跑鞋。中底材質為PHORENE，比一般P.U輕1/3，並且增加50%回彈力，能夠多吸收2倍的衝擊力道，而橡膠外底則能有效提升抓地力。皮革的部分庚因為更有了HYDROMAX疏水技術加持，即便路途偶遇小雨，仍不滲水，讓愛跑步的人能安心邁開每一步。

Nike ISPA Drifter Gator鞋6,700元。圖／Nike提供
Nike ISPA Drifter Gator鞋6,700元。圖／Nike提供

Nike ISPA Drifter Gator鞋6,700元。圖／Nike提供
Nike ISPA Drifter Gator鞋6,700元。圖／Nike提供

品牌

延伸閱讀

手機誤摔進水後充電驚跳「1通知」 內行曝：人人都有！

後背包再進化防水又防油污 雨季時髦穿搭造型必備

他難忘穿軍中雨衣像「人間煉獄」 老鳥曝：裡外都濕又很臭

美股早盤漲逾100點 Nike股價勁揚9.85%

相關新聞

夜空下的泡泡屋！網美名店「爛醉不累」發「退場公告」

位於台北信義區，擁有絕佳夜景以及透明泡泡屋、三角透明帳篷的景觀打卡餐酒館「Drunk Play爛醉不累」，在10月19日...

20年好兄弟！PANERAI推社群主題Radiomir Venti腕表

人是群居的動物，正因為群聚交流了意見、激盪了想法，更因為深厚友誼，產生強大的影響力。沛納海（PANERAI）為品牌愛好者...

一用必招好運～嬌蘭耶誕「金耀舞蜂」彩妝絕美必收！

當遇到蜜蜂，其實是代表未來的一年都會有好運發生，蜜蜂也是法國保養彩妝品牌嬌蘭Guerlain的經典Logo，從1853年...

限時11天！馬辣免費加碼「藍鑽蟹、澳洲牛舌」吃到飽

為慶祝15周年，「馬辣」麻辣鴛鴦火鍋自即日起至10月31日期間，限時針對店內菜單大幅升級，新增頂級「藍鑽蟹、澳洲特級牛舌...

對抗惡劣天氣！Nike ISPA新鞋自帶「雨衣」防潮、ECCO皮革跑鞋也玩防水

連日陰雨天氣不只讓人心煩，更挑戰了外出時搭配造型的功力，所以運動休閒品牌也在關注街頭流行之餘，還加入了防水機能的設計，讓...

台北藝博會10月23日登場！官方計時HUBLOT獻融合藝術

第27屆台北國際藝術博覽會將於10月23日起至26日止在台北世界貿易中心一館登場，國內外共有92家藝廊參與展覽。向來支持...

台灣省城隍廟平安符悠遊卡 售價200元內含護身符

台灣省城隍爺將進行3年一度遶境，悠遊卡公司特地與台灣省城隍廟合作，發行「台灣省城隍廟平安符造型卡」，以平安符造型搭配鑰匙...

吃龍蝦送住房！力麗哲園台北館雙人價2,599元

隨著百貨周年慶開打，各大飯店、餐飲也大推活動，力麗觀光旗下飯店力麗哲園台北館推出波士頓活龍蝦雙人分享餐，加贈當晚的免費住...

10來間飯店萬聖開趴！驚悚大餐、主題房、預言家都來了

10月是萬聖月，愈近月底的萬聖節，節目愈是緊湊精彩。今年萬聖節在10/31適逢周六，各大飯店也紛紛推出歡喜派對，住一晚跟...

奢華30年首度公開 打開台北「偽出國」晶華總統套房

防疫期間無法出國，不如來參觀頂級旅館的總統套房「偽出國」！

中華汽車幸福守護專車 照顧弱勢孩童

今年在新冠肺炎疫情攪局下，讓弱勢團體的資源更加匱乏，更需要全民來重視。中華汽車從2016年宣布啟動「幸福守護計畫」，至今...

將芭蕾舞劇戴在手腕上！梵克雅寶新表全球首發台灣曝光

一齣結合管弦音樂與舞蹈藝術的經典芭蕾舞劇、絢爛的視覺與牽動人心的聽覺饗宴，可能濃縮於手腕上？梵克雅寶（Van Cleef...

熱門新聞

全新最美區間車恐成「憋尿列車」？ 台鐵：為提升運能

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

身份證號有1或2注意！入住澎湖喜來登1,111元 只限7天

他婚宴包1200元沒喜餅 新娘媽當眾諷：包太少，我們划不來

別小看明年運勢衝擊！儲備「這種能量」讓12生肖事半功倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。