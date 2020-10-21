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台北藝博會10月23日登場！官方計時HUBLOT獻融合藝術

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款，146萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款，146萬9,000元。圖／宇舶表提供

第27屆台北國際藝術博覽會將於10月23日起至26日止在台北世界貿易中心一館登場，國內外共有92家藝廊參與展覽。向來支持藝術不遺餘力的瑞士製表品牌宇舶表（Hublot）繼1月擔任台北當代藝術博覽會（TAIPEI DANGDAI）官方計時後，再次熱情參與2020 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會，第三度擔任台灣歷史最悠久的國際藝術博覽會官方計時，並在此時推出Big Bang Sang Bleu II墨白計時碼表皇金款，已呼應本屆台北國際藝術博覽會的主題「登峰•造極」。

「登峰•造極」象徵藝術擁有不畏艱難而前行的力量，開拓大氣極致的視野。宇舶表與刺青藝術家Maxime Plescia-Buchi合作的Big Bang Sang Bleu II墨白計時碼表，運用六邊形、菱形以及三角形的幾何線條，與圓形在立體空間內交錯建構，巧妙地以和諧均衡的線條刻劃時間維度，表盤並設有兩個計時碼盤，當計時分針旋轉完畢後，計時秒針便自動跳回初始位置。整體設計在複雜中無比和諧，展現品牌將高變是度的設計美學，呼應「登峰•造極」的主題概念

HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款表盤細節。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款表盤細節。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款，146萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款，146萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款，205萬7,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款，205萬7,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款，146萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG SANG BLEU II 墨白計時碼表皇金款皇金款，146萬9,000元。圖／宇舶表提供

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