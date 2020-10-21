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台北藝博會10月23日登場！官方計時HUBLOT獻融合藝術
第27屆台北國際藝術博覽會將於10月23日起至26日止在台北世界貿易中心一館登場，國內外共有92家藝廊參與展覽。向來支持藝術不遺餘力的瑞士製表品牌宇舶表（Hublot）繼1月擔任台北當代藝術博覽會（TAIPEI DANGDAI）官方計時後，再次熱情參與2020 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會，第三度擔任台灣歷史最悠久的國際藝術博覽會官方計時，並在此時推出Big Bang Sang Bleu II墨白計時碼表皇金款，已呼應本屆台北國際藝術博覽會的主題「登峰•造極」。
「登峰•造極」象徵藝術擁有不畏艱難而前行的力量，開拓大氣極致的視野。宇舶表與刺青藝術家Maxime Plescia-Buchi合作的Big Bang Sang Bleu II墨白計時碼表，運用六邊形、菱形以及三角形的幾何線條，與圓形在立體空間內交錯建構，巧妙地以和諧均衡的線條刻劃時間維度，表盤並設有兩個計時碼盤，當計時分針旋轉完畢後，計時秒針便自動跳回初始位置。整體設計在複雜中無比和諧，展現品牌將高變是度的設計美學，呼應「登峰•造極」的主題概念
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