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資深玉女方文琳扮老 挑戰演出「明星養老院」70歲熟年院長

聯合新聞網 / 聯合數位文創
全新熟成舞台劇《明星養老院》大咖雲集，12月將在高雄文化中心至德堂首演。圖／金星文創提供
全新熟成舞台劇《明星養老院》大咖雲集，12月將在高雄文化中心至德堂首演。圖／金星文創提供

方文琳出道多年，今年破天荒接下生平第一齣舞台劇「明星養老院」，她將在劇中挑戰扮老，詮釋高齡70歲的「明星養老院」院長。方文琳說，她一直很嚮往演出舞台劇，接到監製王偉忠的邀約時確實有點忐忑，但還是鼓起勇氣接受挑戰。儘管已經獲得金鐘影后的肯定，仍謙虛表示，「我在舞台劇領域還是幼幼班！」

「明星養老院」劇情以藝人為主角，探討藝人也會老，當資深藝人聚在一起共居，到底會引發哪些狀況？方文琳說，當年劉文正一手將她與裘海正、伊能靜包裝為「飛鷹三姝」發片，就曾親身經歷台上台下的差異。好比劉大哥要求她們打歌都必須穿大墊肩、華麗的蓬蓬裙，但她個性比較偏愛牛仔褲，每次劉文正看到她穿便服出現在公司，就忍不住搖搖頭、叮嚀她「出來就要有樣子！」希望她不論台上台下都要注重儀容。方文琳笑說，「劉大哥真的就是這樣！台上台下一模一樣！」這些有趣又精彩的演藝經驗，也都融入「明星養老院」劇情之中。

方文琳首度挑戰舞台劇，將於《明星養老院》中將扮老飾演年近七十的熟年院長。圖／金星文創提供
方文琳首度挑戰舞台劇，將於《明星養老院》中將扮老飾演年近七十的熟年院長。圖／金星文創提供

方文琳將演出優雅溫婉的熟年院長，談到自己如何面對年老，方文琳笑說：「說不怕老是騙人的，以前也會擔心自己的樣貌出現老態，但前些年歷經親人離世，年過半百的我已坦然面對接受。」對於人生下半場的規劃，她開始旅遊跟跑馬拉松，享受與自己相處，並且把自己的健康顧好，減輕家人的負擔。至於有沒有想過退休？方文琳表示：「目前還沒想到要退休，很享受演戲，只要演藝圈需要我，我都會在。」不過要是能選擇退休地點，她表示想回到故鄉彰化居住，再次回味小時候的家鄉美食。方文琳接下來還將著手進行舞台劇主題曲的錄製，她多年沒有演唱，將在「明星養老院」現場一展歌喉，挑戰歌舞演出。

劇中與郎祖筠、楊烈、黃嘉千、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠還有網紅娘娘等人同台飆戲，看這一群曾經紅極一時、光芒萬丈的資深明星共居在「明星養老院」中，昔日恩怨情仇、光環掌聲，在矛盾中荒謬上演，該如何面對過去並迎接人生下半場？又該如何重拾人生重心，找回這年紀最美麗迷人的模樣？

創作源頭來自娛樂教父王偉忠的熟年省思：人如何學習老？如何懂得與自己相處、活得精彩？邀請資深導播與電視劇導演蔡東文，及新鋭劇場導演樊宗錡共同執導，集結多位金鐘獎得主及跨界全能藝人，歌舞演出更是一大亮點，特邀金曲獎最佳編曲洪晟文為多首老歌重新編曲，並由聲林之王出道的劉學甫創作主題曲，加上菱格世代DD52成員的舞蹈演出，將重現歌廳秀時代巨星們的絕世風華！

「明星養老院」這齣充滿笑與淚的熟式舞台劇，將於12月4日至6日在高雄文化中心至德堂首演，並於明年啟動巡演場次，購票請洽udn售票網

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