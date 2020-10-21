娛樂教父王偉忠 屏東南國漫讀節開講

2020年南國漫讀節持續席捲屏東，眷村長大、曾經製作過許多膾炙人口節目的娛樂教父王偉忠將於10月24日周六下午在地獨立書店「永勝5號」，以「沒有冷氣的童年」為題，分享如何以你我共同經歷的時空背景，製作出一部部膾炙人口的經典戲劇。

今年12月王偉忠也將在高雄推出年度舞台劇「明星養老院」，以熟年議題結合明星話題，帶出你我都要面對的人生課題。靈感來自於邁入熟年後的省思：人如何學習老？如何懂得與自己相處、活得精彩？於是他集數十年與明星相處之大成，催生出一座「明星養老院」，希望透過明星們的故事，邀觀眾一起「做自己的明星」。

「明星養老院」集結了多位金鐘獎歌王影后影帝及跨界全能藝人群，包括郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、Alizabeth娘娘等，敘述一群曾經紅極一時、呼風喚雨的明星，他們共居在「明星養老院」，昔日恩怨情仇在種種矛盾中點燃，該如何面人生下半場的到來。

「明星養老院」12月4日至6日將於高雄文化中心至德堂演出四場，本週六（10月24日）下午於「永勝5號」現場購票者，將享有當日獨家限定的88折優惠，其他購票詳細資訊請見 udn售票網 或「明星養老院」臉書專頁。

講座資訊

時間｜10/24（六）下午14:00-15:00

地點｜永勝5號（900屏東縣屏東市永勝巷5號）

講者｜王偉忠

報名洽詢｜08-732-9485