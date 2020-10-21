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曾被評為最瘋狂的鋼琴家！全新風格三月登台
鋼琴鬼才波哥雷里奇，對於演奏技巧及音樂性總是精益求精，期盼每次獨奏會都能帶給觀眾不同的驚喜，年屆耳順，指尖下的音樂歷經歲月習練，彷彿昇華進入全新境界，愈發深沉洗鍊的表現，相信必能帶給台灣觀眾耳目一新的感受。
於今年在巴黎的專訪，他曾和記者提及，年輕時，他一度排斥工作；但近年來，自己和鋼琴之間的關係變得更加緊密，透過反覆的練習，鋼琴也給了他更多的回饋，這這樣的過程中，他找回了彈鋼琴的喜悅，也很開心看到儘管世界如此殘酷，人們依舊聆聽享受著音樂。
本次台灣獨奏會，波哥雷里奇開出了純粹蕭邦的經典節目，其中三首馬祖卡舞曲也是其在蕭邦大賽曾演奏的曲目之一，在比賽四十年過後，再次彈奏起相同曲目，經過時間的千錘百鍊，全面升級的波哥雷里奇，絕對不容錯過。
● 由聯合數位文創主辦之「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」明年三月十日在台北國家音樂廳、十一日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。即日起至十月五日止，udn售票網限時獨賣搶購中，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），把握機會手刀搶票，不要錯過。
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