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微風南山的經驗告訴你 百貨餐飲比重不是越高越好

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

疫情影響，原本強打餐飲佔比高達45%成為業界創舉的微風南山也撐不下去，將調整餐飲比重，降低到30~35%，原訂策略被迫轉型，微風主管坦言，拍照打卡只是一時的短暫效應。這讓百貨公司的零售與餐飲孰輕孰重又引發討論。

近年來百貨商場的餐飲比例有逐漸提高的趨勢，各家業者紛紛引入知名餐廳，餐飲業績佔比普遍慢慢提高到約20%左右，微妙的打破餐飲與零售間「綠葉」與「紅花」的平衡，創造出「到百貨公司吃飯」的風潮，但像微風南山一舉將餐飲佔比拉高到45%，卻也是業界前所未見。

微風南山在開幕之初，主要話題全部圍繞著「吃」，共有90個餐飲櫃位，情中不乏一些話題餐廳，也確實吸引了不少民眾前往拍照打卡，微風董事長廖鎮漢當時自信地指出，台北南山廣場有1萬1千名上班族，再加上台灣人消費習慣的改變，餐飲比例提高到4成，是「黃金比例」。

但微風南山的「蜜月期」在營運兩個月後快速結束，話題一過後，許多餐廳生意大不如前，中間更爆出與不少餐飲「不歡而散」，特別是今年疫情來襲初期，民眾外出用餐意願大減，餐飲業受到極大影響，幾乎是門可羅雀，不少餐飲業者不堪虧損，年初的餐飲自百貨撤櫃潮中，微風就成為重災區。

微風主管也說，疫情來襲讓餐飲出現了一波洗牌，目前微風南山的餐飲佔比已經由原本的45%降低到40%以下，接下來還會持續調整，預計到年底會進一步降到30~35%，拍照打卡只是短暫效應，餐飲品質的提升仍是重點。這也意味著當初微風南山的定位並不成功。

但有百貨業者分析認為，主要是因為疫情期間微風受創嚴重，不少餐飲業者不堪虧損而選擇撤櫃，加上人流原本就不如預期，無法支撐營運，更鬧出不少糾紛，因此招商相當困難，會改變模式並不意外。

業者認為，電子商務發達，一定程度的影響到了實體零售業，百貨商場加強餐飲吸引人流，進一步促進零售消費，這個思路是正確的，但是百貨公司的主體畢竟仍是零售，而餐飲的毛利率低，一旦佔比過高，反而會影響獲利表現，比較健康的比例應該在20%左右。

此外，業者指出，百貨引入的餐飲，要長遠經營，除了本身的品牌力必須夠強外，品質也相當重要，集團體質也要夠強，才能發揮長久的聚客效應，而微風南山當初引入的餐飲品牌，不少都只是「炒短線」，初期也許會有一些朝聖心態，但風頭一過，很快就會冷卻，因此南山的蜜月期比預期中的更短。

此外，百貨業者也說，微風南山陸續傳出一些與餐飲業者的不愉快，也影響了其他廠商的進駐意願，至今仍有一些櫃位空著，這對極為講究坪效的百貨來說，是很罕見的狀況，在信義區其他百貨，都未有這種狀況，反映出百貨公司過高的餐飲佔比，模式仍是行不通。

微風南山 餐飲業 疫情

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