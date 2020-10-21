台灣省城隍廟平安符悠遊卡 售價200元內含護身符

身為旁觀者或加害者的大人們，在這事件中難辭其咎，但《無聲》除了給良善的大人有完成艱難任務的機會之外，也沒有過度抹黑那些「走錯路」的大人們，就連「最後的關鍵角色」也只有幾個畫面而已。這邊舉個最大的反例，大家去搜尋《熔爐》的圖片就會看到一張校長從隔壁間廁所探出頭來的畫面，我覺得這呈現已經是驚悚片等級了，除了畫面不舒服之外，也有點脫離現實。過度醜化加害者會模糊焦點，《無聲》很盡力的聚焦在青少年身上，比起齷齪的嘴臉，看受傷的靈魂如何在大人造就的環境找到自己的生路，才是我們更需要看到的勇敢。

2020-10-20 16:35