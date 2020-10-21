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台灣省城隍廟平安符悠遊卡 售價200元內含護身符

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
悠遊卡公司推出台灣省城隍爺平安符造型悠遊卡，即日起全台各大超商販售。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出台灣省城隍爺平安符造型悠遊卡，即日起全台各大超商販售。圖／悠遊卡公司提供

台灣省城隍爺將進行3年一度遶境，悠遊卡公司特地與台灣省城隍廟合作，發行「台灣省城隍廟平安符造型卡」，以平安符造型搭配鑰匙圈，每張定價新台幣200元，即日起於全台便利超商開賣，售完為止。

台灣層級最高的城隍廟「台灣省城隍廟」於1882年（光緒八年）落成，座落在北市中正區，至今已有140年歷史，為台灣本土供奉城隍爺最具代表性廟宇，香火鼎盛，為在地居民安定的力量。

此次發行的台灣省城隍廟平安符造型悠遊卡，每張定價200元，內含城隍爺護身符、搭配鑰匙圈方便隨身攜帶，即日起於全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK等超商開賣，售完為止。

悠遊卡公司表示，悠遊卡對推廣傳統文化持支持態度，每年都會與知名廟宇合作發行悠遊卡，包含土地公、虎爺、媽祖等神祉都曾成為卡面上主角，且獲得信徒熱烈迴響，未來也將持續與北中南知名廟宇合作。

悠遊卡公司推出台灣省城隍爺平安符造型悠遊卡，每個售價新台幣200元。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出台灣省城隍爺平安符造型悠遊卡，每個售價新台幣200元。圖／悠遊卡公司提供

城隍廟 悠遊卡 城隍爺

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