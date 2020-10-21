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吃龍蝦送住房！力麗哲園台北館雙人價2,599元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
力麗哲園台北館推出吃龍蝦送住房超值優惠 。圖／力麗哲園提供
力麗哲園台北館推出吃龍蝦送住房超值優惠 。圖／力麗哲園提供

隨著百貨周年慶開打，各大飯店、餐飲也大推活動，力麗觀光旗下飯店力麗哲園台北館推出波士頓活龍蝦雙人分享餐，加贈當晚的免費住宿乙晚；兩人同行2,599元，配合政府安心補助只要1,599元。首度推出的「吃龍蝦送住房」專案，需提前3天預訂使用。

力麗觀光連鎖飯店旗下飯店分布不同城市，各具特色，提供旅客多元選擇。包含力麗哲園飯店台北館、日潭館、月潭館與高雄哲園學產文教會館(力麗哲園飯店高雄館)，棲蘭山莊、明池山莊及儷山林日月潭館及墾丁館，及與國際品牌溫德姆合作的花蓮力麗華美達安可酒店等9個館。力麗哲園飯店台北館，鄰近信義商圈及松菸文創園區，步行8分鐘即可抵達捷運綠線南京三民站，前往饒河夜市僅一站距離，逛街看展都非常便利。

力麗哲園飯店台北館好稻埕餐廳推出的波士頓活龍蝦雙人分享餐，除可享用一整隻波士頓活龍蝦外，還有金沙牛肉燴豆腐、銀杏養生什錦蔬、干貝魚片雞高湯、臘味豬排煲仔飯、季節水果盤及咖啡或茶。行政主廚呂紹枝表示，波士頓活龍蝦肉質緊實有彈性、肉汁甜自帶香氣，加上干椒的香氣，絕對讓老饕們讚不絕口。

「波士頓活龍蝦雙人分享餐」原價4,488元，配合優惠專案2,599元，再加贈當晚的標準雙人房住房乙晚，力麗觀光會員還可享9折優惠。預訂可洽官網訂房或力麗哲園飯店台北館：02-2760-3399。

力麗哲園飯店台北館龍蝦雙人分享餐，可享用一整隻波士頓活龍蝦。圖／力麗哲園提供
力麗哲園飯店台北館龍蝦雙人分享餐，可享用一整隻波士頓活龍蝦。圖／力麗哲園提供

波士頓 周年慶 酒店

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