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10來間飯店萬聖開趴！驚悚大餐、主題房、預言家都來了

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
郵輪管家會帶著穿著可愛扮裝的小朋友，沿著麗晶精品大街逐街拜訪討糖、體驗傳統萬聖節文化。圖／台北晶華酒店提供
郵輪管家會帶著穿著可愛扮裝的小朋友，沿著麗晶精品大街逐街拜訪討糖、體驗傳統萬聖節文化。圖／台北晶華酒店提供

10月是萬聖月，愈近月底的萬聖節，節目愈是緊湊精彩。今年萬聖節在10/31適逢周六，各大飯店也紛紛推出歡喜派對，住一晚跟遊客討糖、搗蛋，吃一頓驚悚的萬聖大餐，或是各種遊戲派對，甚至有飯店請來預言家、首度推出的「主題房」，或者，也有「僅限成人」的超級驚嚇！

●台北晶華帶隊「討糖」 搞怪航程啟航

台北晶華酒店一樓azie餐廳為5款兒童餐換裝，推出「萬聖變裝寶貝餐」。圖／台北晶華酒店提供
台北晶華酒店一樓azie餐廳為5款兒童餐換裝，推出「萬聖變裝寶貝餐」。圖／台北晶華酒店提供

被稱作「世界上最歡樂開心」的西洋鬼節即將到來，台北晶華酒店即日起到10/31推出各種餐飲與住宿活動。一樓azie餐廳為5款兒童餐換裝，推出由鬼怪漢堡、幽靈咖哩等造型美食組成的「萬聖變裝寶貝餐」，蒙布朗、佛卡夏等化身為三眼怪、科學怪人等，有如一座「搞怪甜點樂園」。30、31日連續兩天栢麗廳將加開晚上10~12點的消夜場，舉辦「群魔亂舞派對」，由知名DJ駐場助興炒熱氣氛。另有「萬聖節搞怪航程」住房專案，變裝、討糖遊行，以及多款萬聖節文化體驗課程。

●六福旅遊「魔法餐」 撒旦腦門創驚喜

台北六福萬怡酒店推萬聖節限定套餐，啃咬巫婆手指、大啖黯黑蜘蛛、咬下撒旦之腦，驚悚優惠價666元+10%。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店推萬聖節限定套餐，啃咬巫婆手指、大啖黯黑蜘蛛、咬下撒旦之腦，驚悚優惠價666元+10%。圖／六福旅遊集團提供

六福旅遊集團也準備要迎接年度搞鬼慶典。10/24~10/31旗下台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧推出魔法系列餐點及特調。像是Magic Halloween套餐中，將軟殼蟹、黑橄欖等食材做成黑蜘蛛，藏身在奇幻森林沙拉及墨魚義大利麵；還有粉色莓果脆皮及巧克力蛋糕製成的「撒旦腦門」，套餐優惠價666元+10%。獨創的神秘大釜特調，則以陣陣白煙、魔幻泡泡引人注意。一禮烘焙及一禮莊園也在月底前推出季節限定產品，可以買回家跟親友們開萬聖趴。

●雲朗觀光各自有趣 君品「封層」追鬼去

雲品溫泉酒店推出萬聖節萌鬼系列活動。圖／雲朗觀光提供
雲品溫泉酒店推出萬聖節萌鬼系列活動。圖／雲朗觀光提供

雲朗觀光集團旗下飯店各自有趣，其中，雲品溫泉酒店、翰品高雄、兆品台中及兆品嘉義於10/31萬聖節當天舉辦變裝遊行；君品酒店即日起至10/31首度封閉半層樓舉辦「萬聖魅影」主題活動，並打造4間魅影主題房，同時結合「魅影雙人龍蝦分享餐」推出「萬聖節魅影」住房專案，還可抽《歌劇魅影》音樂劇小巨蛋首場門票。

●國泰觀光玩「特調」 嗨翻Halloween

HOTEL COZZI和逸飯店高雄中山館主廚特製義式料理 ，變身萌系萬聖限量餐點。圖／國泰飯店觀光提供
HOTEL COZZI和逸飯店高雄中山館主廚特製義式料理 ，變身萌系萬聖限量餐點。圖／國泰飯店觀光提供

萬聖月想「搞怪」不愁沒處去。國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店於桃園館、台南西門館、高雄中山館也有各種餐飲及活動，10/23至11/1入住COZZI Blu即可免費參加「要糖趣」和糖果盒DIY體驗。另同步推出「萬聖節Party High起來」活動，每人299元即能享用酒吧無酒精特調及萬聖節限定餅乾，以及體驗人體彩繪DIY及各式搞鬼風格。館內「Blu Bar」即日起推萬聖限定雙人套餐1,680元+10%，其中，調酒師推薦萬聖節特調「滿月之夜」，以自製花椒元素搭配萊姆酒為基底再佐上梅子利口酒，酸、甜、麻滋味，嗨翻Halloween。

●台北福華出動「預言家」 占卜未來

台北福華大飯店七賢吧的「預言水晶球」。圖／台北福華提供
台北福華大飯店七賢吧的「預言水晶球」。圖／台北福華提供

台北福華則在10/31當天請來塔羅牌專家舉行「暮秋的預言」，凡點選任一萬聖節限定商品，即可獲得塔羅牌占卜一次。七賢吧即起也推出限定特調「黑巫術」，調酒師以番茄汁加入少許伏特加，展現獨有的風味與視覺特效；主餐「長髮精靈」，又黑又茂密的麵條好似精靈的長髮，入口卻有嚼勁與墨魚的香氣；甜點「預言水晶球」則選用水信玄餅表現神秘與未知。

●台北W辦電音派對 成人趴超驚悚

電音版的成人萬聖趴。圖／台北Ｗ飯店提供
電音版的成人萬聖趴。圖／台北Ｗ飯店提供

想體驗「成人版」的萬聖節，台北Ｗ飯店在10/31晚間9點至深夜於10樓WOOBAR舉辦以「哥德」、「面具」與「來自想像力的恐懼」為主題的「MASQUERADE OF EVIL面懼」派對，賓客們需配戴面具，穿越驚悚古堡長廊，體驗來自想像力的恐懼。當天派對由知名DJ群帶來歐陸鬼魅風電音，全面刺激感官。

●裕元花園、日月千禧 群魔亂舞開派對

萬聖夜總會，等遊客來開趴。圖／裕元花園酒店提供
萬聖夜總會，等遊客來開趴。圖／裕元花園酒店提供

台中裕元花園酒店玫瑰烘焙坊即日起至10/31也備有萬聖節造型甜點，多款以墨西哥亡靈節為主題的甜點及蛋糕登場，最推「亡靈蝙蝠馬卡龍」40元起；10/31萬聖節當天也為住客設計「搗蛋遊行活動」，小朋友們也可以換上俏皮可愛的服裝，體驗「Trick or treat！不給糖就搗蛋！」。

台中日月千禧酒店在1F旅覓酒吧獻出「蟲蟲危機咖啡杯」、「搗蛋蜘蛛麵包」兩款搞怪甜點。萬聖節當晚，24F極炙牛排館還有一場驚悚瘋狂的月夜嘉年華派對，外加群魔亂舞開場秀、鬼王鬼后票選等活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

萬聖節 派對 酒店

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