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奢華30年首度公開 打開台北「偽出國」晶華總統套房

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
晶華酒店總統套房。圖/打開台北提供
晶華酒店總統套房。圖/打開台北提供

防疫期間無法出國，不如來參觀頂級旅館的總統套房「偽出國」！

11月底開跑的建築活動「打開台北 Open House Taipei」，日前公佈最新一波的打開空間名單，其中包含台北城市交通的心臟「台北捷運行控中心」、開幕30年從未開放公眾參觀過的「晶華酒店─總統套房」、開啟「亞洲第一個同性婚姻合法化國家」歷史場景的最高司法機關「司法院」。

策展人吳卓昊表示，目前響應首屆「打開台北一Open House Taipei」的空間總數達74個，目前所有空間皆在緊鑼密鼓的籌劃相關的參觀內容及活動規劃，預計將在10月底於打開台北官方網站統一開放預約，有興趣的民眾密切留意打開台北官方臉書粉絲團與IG動態。

此次「打開台北」最新公布加碼開放的24個私密空間，包含晶華酒店開放裹著神祕面紗的「總統套房」，並由資深管家帶領預約民眾參觀，導覽這個曾接待過眾多知名好萊塢巨星及政商顯要的私密場域，以及發生過的款待故事。

由知名建築團隊如恩設計研究室Neri & Hu操刀，入圍2020 Wallpaper最佳新酒店的金普頓大安酒店，則讓民眾體驗設計師營造的都市叢林靜謐方舟。除了打開位於12樓The Tavernist餐廳，亦將開放兩種不同房型供民眾親身參觀。

「打開台北」也開啟吸引許多藝文界人士入住，由知名建築師修澤蘭所規劃的花園新城;其獨樹一格的生態聚落連綿著眾多專屬於該地的人文故事，配合精心規劃的嚮導隨行，必將讓參觀者不虛此行。

「打開台北」活動時間各場地開放時間、活動資訊請見官方網站:www.opentaipei.org

酒店 建築 司法院

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