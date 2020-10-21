夜空下的泡泡屋！網美名店「爛醉不累」發「退場公告」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
擁有透明泡泡屋、透明三角帳篷的「Drunk Play爛醉不累」，乃是信義區的人氣景觀餐酒館。圖／取自Drunk Play爛醉不累粉絲頁
擁有透明泡泡屋、透明三角帳篷的「Drunk Play爛醉不累」，乃是信義區的人氣景觀餐酒館。圖／取自Drunk Play爛醉不累粉絲頁

位於台北信義區，擁有絕佳夜景以及透明泡泡屋、三角透明帳篷的景觀打卡餐酒館「Drunk Play爛醉不累」，在10月19日宣佈「退場公告」，表示自10月20日起，完全退出在att 4 fun的營運，引起粉絲的熱烈討論。但其實該餐廳仍會持續營運，業者也留言表示，「醉團隊因結束合作，撤資並收回品牌，但原場地的公司和業主都還在，會更名後繼續經營。原來的訂位、寄酒，權益不變唷！」

隸屬於爛醉團隊旗下的「Drunk Play爛醉不累」，位於信義att 4 fun的11樓。不僅可以近距離欣賞台北101微風南山、飽覽信義區景色外，在戶外露台區，也打造有透明的泡泡屋、三角帳篷等元素，不僅白天看起來可愛，入夜後更是充滿浪漫無比的氣息，因此成為許多網美聚集的人氣餐酒館。各種豐富的活動，也吸引不少派對動物前來參加。

其實此次的「退場公告」並非「熄燈」，而是結束合作。根據爛醉不累公告指出，爛醉不累於10月20日完全退出在ATT 4 FUN 11F 的營運，因此DRUNK PLAY將無法再接受大家的預約訂位。許多粉絲紛紛留言，提出「那請問我們原本訂了25前往，有何不一樣嗎？」、「那還有寄酒呢？怎麼處理？」等疑慮。業者也留言表示，「原手業主會以新品牌接續服務，原來的定位沒有問題喔，只是不再是爛醉品牌了」、「爛醉團隊因結束合作，撤資並收回品牌，但原場地的公司和業主都還在，會更名後繼續經營。原來的訂位、寄酒，權益不變唷！」

品牌 微風南山 台北101

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