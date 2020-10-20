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將芭蕾舞劇戴在手腕上！梵克雅寶新表全球首發台灣曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Lady Arpels Ballerine Musicale Émeraude腕表，44.5毫米白K金鑲鑽及祖母綠、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫及52小時動力儲存，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Émeraude腕表，44.5毫米白K金鑲鑽及祖母綠、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫及52小時動力儲存，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供

一齣結合管弦音樂與舞蹈藝術的經典芭蕾舞劇、絢爛的視覺與牽動人心的聽覺饗宴，可能濃縮於手腕上？梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）耗時10年，將1976年首演的「珠寶」（Jewels）化作系一列共3枚珠寶腕表Lady Arpels Ballerines Musicales，分別刻畫祖母綠、紅寶石、鑽石三幕主題，是世上首枚結合音樂盒與鐘琴於方寸間的腕表，日前於台北全球首度曝光，並將於明年春季全球上市。

從寶石到芭蕾舞劇 「珠寶」的誕生

梵克雅寶家族傳人勞德雅寶（Claude Arpels）深受家族影響，對芭蕾獨有鍾情，在1940年代初問世的首款芭蕾胸針，旋即成為世家的經典設計。1950年代，他更結識著名編舞家兼紐約市立芭蕾舞團聯合創辦人喬治巴蘭欽（George Balanchine），對寶石的共同熱愛令二人結下不解之緣。巴蘭欽更進而編寫出世界上首齣抽象主題的的芭蕾舞劇「珠寶」，1967年4月於紐約首度公演。

「珠寶」共由3幕組成，每一幕均將一種寶石與一位作曲家連繫起來。第一幕「祖母綠」（Emeralds）的配樂由法國作曲家佛瑞（Gabriel Fauré）譜寫，；第二幕「紅寶石」（Rubies）採用史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）的帶有活力的樂章，第三幕「鑽石」（Diamonds）的樂章則由柴可夫斯基 （Pyotr Ilyich Tchaikovsky）編寫。品牌更在2007年「珠寶」40週年時創作出Ballet Precieux頂級珠寶系列。

從芭蕾舞劇到腕表

三款腕表是梵克雅寶詩意複雜功能系列（Poetic Complications）的最新力作，分別呼應芭蕾舞劇「珠寶」的章節，按下4點鐘方向的表冠便能啟動音樂、拉起帷幕、看5名舞者旋轉起舞直至落幕。時間的顯示透過表盤上方的逆跳顯示，由一顆星星在12小時刻度前行，意在向「明星舞者」（danseuses étoiles）致意。

三款腕表依據「珠寶」的音樂特色，以鐘琴及音樂盒合奏出分別由佛瑞、史特拉汶斯基及柴可夫斯基編寫的三段旋律。祖母綠表款演奏佛瑞芭蕾的曲調，描繪傳統法式芭蕾之美；紅寶石表款則以史特拉汶斯基的前衛大膽，點出紐約的活力與熱情；鑽石錶款以柴可夫斯基樂曲的嚴謹，向聖彼得堡的古典俄國芭蕾的致敬。

每一枚腕表也都配有不需工具的快拆表帶，方便拆下放置在附贈的表盒上聆聽。樺木及核桃木鑲嵌的表盒由弦樂工匠及聲學專家攜手研製，搭載電子擴音器，除了能擴大音量聆聽腕表的演奏，也能連接藍芽播放其他的音樂。

10年磨一表

從舞台上到手腕上，視覺的呈現難不倒珠寶世家，但音樂的濃縮要能如原作感動人心，卻是製表師的大挑戰。首先腕表在表殼需要能防水的狀態下又要能有空間讓音樂共鳴輻射，梵克雅寶的腕表研究及開發部主管Rainer Bernard解說，他們的解決之道是將機芯放在密封的表殼內，在表殼下方營造多一層可以讓樂音共鳴的空間，透過藏在珠寶表側身帷幕的爪鑲鑽石裝飾與包覆機芯的表殼結合，讓音樂流瀉出來。

二是怎樣簡化一整組宏偉的管弦樂音但又保持原作之美？團隊一開始就鎖定將結合傳統機械工藝中的音樂盒和鐘琴（carillon）兩種發聲裝置：音樂盒由10片音梳組成，透過撥彈旋轉動畫圓盤底部的突刺發聲；鐘琴的4個鑼在鎚子的敲擊下，發出有餘韻的伴奏音律，兩種樂器更必須相結合以確保同步發聲。而為做好這枚腕錶最關鍵的音樂，梵克雅寶更找來音樂家Michel Tirabosco合作，先從曲目中挑出辨識度高的悅耳段落，並簡化成兩種樂器可以演奏的音符。最後，要讓音樂保持一定的速率、不因動力減少而趨緩，搭載的離心調速機械裝置可保持恆定的速度，以忠於原有的編曲節奏，且能連續播放三次而不損音質，也是腕表研發的困難之處。

Lady Arpels Ballerine Musicale Émeraude腕表，44.5毫米白K金鑲鑽及祖母綠、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Émeraude腕表，44.5毫米白K金鑲鑽及祖母綠、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Rubis腕表，44.5毫米白K金鑲鑽及紅寶石、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Rubis腕表，44.5毫米白K金鑲鑽及紅寶石、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
組裝Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant的表殼。圖／梵克雅寶提供
組裝Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant的表殼。圖／梵克雅寶提供
於Rubis腕表轉盤微繪芭蕾舞者。圖／梵克雅寶提供
於Rubis腕表轉盤微繪芭蕾舞者。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant腕表的逆跳時間顯示。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant腕表的逆跳時間顯示。圖／梵克雅寶提供
於表背手工鐫刻芭蕾舞者。圖／梵克雅寶提供
於表背手工鐫刻芭蕾舞者。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant腕表，44.5毫米白K金鑲鑽、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫及52小時動力儲存，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant腕表，44.5毫米白K金鑲鑽、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫及52小時動力儲存，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
機芯中的鐘琴。圖／梵克雅寶提供
機芯中的鐘琴。圖／梵克雅寶提供
（由左至右）皮埃爾雅寶、芭蕾舞者蘇珊娜法雷爾及喬治巴蘭欽，約1976年。圖／梵克雅寶提供
（由左至右）皮埃爾雅寶、芭蕾舞者蘇珊娜法雷爾及喬治巴蘭欽，約1976年。圖／梵克雅寶提供
組裝音樂盒的音梳。圖／梵克雅寶提供
組裝音樂盒的音梳。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Rubis腕表，44.5毫米白K金鑲鑽及紅寶石、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫及52小時動力儲存，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Rubis腕表，44.5毫米白K金鑲鑽及紅寶石、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫及52小時動力儲存，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
組裝音樂盒的圓盤。圖／梵克雅寶提供
組裝音樂盒的圓盤。圖／梵克雅寶提供
於Rubis的轉盤上微繪芭蕾舞者。圖／梵克雅寶提供
於Rubis的轉盤上微繪芭蕾舞者。圖／梵克雅寶提供
製表工匠組裝鐘琴的鐘。圖／梵克雅寶提供
製表工匠組裝鐘琴的鐘。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale腕表背面鐫刻喬治巴蘭欽名言。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale腕表背面鐫刻喬治巴蘭欽名言。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant腕表，44.5毫米白K金鑲鑽、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant腕表，44.5毫米白K金鑲鑽、雕刻白K金、鑽石及微繪表盤、手上鍊機芯搭載逆跳時間顯示、按需啟動音樂動畫，獨立編號版，1390萬元。圖／梵克雅寶提供
於Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant腕表的轉盤上雕刻帷幕。圖／梵克雅寶提供
於Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant腕表的轉盤上雕刻帷幕。圖／梵克雅寶提供

珠寶 腕表 鑽石

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