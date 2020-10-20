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Wildwood聯名日本第一生吐司 推出原木燒烤三明治

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Wildwood爐烤美國肋眼土司，香脆洋蔥圈，雙起司，辣味煙燻番茄醬。圖／Wildwood提供。
Wildwood爐烤美國肋眼土司，香脆洋蔥圈，雙起司，辣味煙燻番茄醬。圖／Wildwood提供。

風靡全台的日本第一生吐司嵜本SAKImoto Bakery，首度跟米其林餐廳合作！連續二年獲得米其林餐盤推薦、主打原木燒烤料理的Wildwood，聯名嵜本 SAKImoto Bakery，推出三款口味原木燒烤生吐司三明治，即日起至12月27日，每週六日11:30~15:00於Wildwood限量供應。

米其林星級主廚林明健特別設計三款醬汁、三種肉排搭配柴燒燻烤過的柔軟生吐司，以開放三明治方式呈現「炸豬排吐司、培根酸菜、塔塔醬」、「未來肉排吐司、雙起司、松露蛋沙拉」、「爐烤美國肋眼吐司、香脆洋蔥圈、雙起司、辣味煙燻番茄醬」等口味，680元起附沙拉或薯條擇一、咖啡或茶。

「炸豬排吐司、培根酸菜、塔塔醬」將生吐司以柴火炙烤，表面塗抹加入雪莉醋、酸黃瓜、第戎芥末醬、 蜂蜜、番茄醬等製成的酸甜塔塔醬。堆疊酥脆多汁的炸豬排，是選用台灣豬五花部位製成絞肉，裹上融合葫蘆巴、茴香籽、香菜籽、卡宴辣椒粉等香料的麵粉油炸而成；襯佐德式酸菜及培根，在酸爽滋味平衡下，展現炸豬排的濃郁油潤。

「未來肉排吐司、雙起司、松露蛋沙拉」在吐司上鋪疊洋溢迷人松露香氣與希臘黑橄欖鹹香的松露蛋沙拉；未來漢堡排使用特選豌豆為主要原料，添加甜菜根及椰子油製成百分百全植物蛋白質的「beyond meat」，呈現肉的色澤與口感，含豐富蛋白質、胺基酸及鐵質，營養價值及美味程度不亞於牛肉排，且無基改、無抗生素及生長激素，柴燒火烤後佐瑞士Gruyere cheese、切達起司，些許蝦夷蔥碎、檸檬皮，交織出滑順濃郁而爽朗滋味，是蔬食者早午餐首選。

「爐烤美國肋眼吐司、香脆洋蔥圈、雙起司、辣味煙燻番茄醬」將柔軟細緻的極生吐司柴燒炙烤，塗抹辣味煙燻番茄醬，半融瑞士Gruyere cheese、切達起司增添濃郁口感;選用美國頂級牛肋排原木 燒烤大火炙烤約15分鐘封鎖表面及內裏肉汁，刷上香料奶油以紅炭 餘火低溫燻烤三小時，肉質呈現三分熟誘人粉紅，甘鮮柔嫩，薄切層層鋪疊；佐酥脆洋蔥圈，噴香美味，療癒滿足，開啟休假的節奏。

Wildwood炸豬排吐司，培根酸菜，塔塔醬。圖／Wildwood提供。
Wildwood炸豬排吐司，培根酸菜，塔塔醬。圖／Wildwood提供。
Wildwood未來肉排吐司，雙起司，松露蛋沙拉。圖／Wildwood提供。
Wildwood未來肉排吐司，雙起司，松露蛋沙拉。圖／Wildwood提供。
嵜本SAKImoto Bakery極生吐司。圖／Wildwood提供。
嵜本SAKImoto Bakery極生吐司。圖／Wildwood提供。

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