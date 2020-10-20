SOGO周年慶有夠狂 未開打先送App會員3000元抵用券

台北東區百貨霸主遠東SOGO將在11月5日至11月16日率領全台7店展開周年慶，SOGO堅持傳統周年慶僅做12天，ㄧ向以全台百貨檔期最短，但商品下殺力道最猛著稱。SOGO董事長黃晴雯指出「疫情最壞情況已經過去」，今年也因為不出國商機大爆發，復興店精品在9月出現業績超過50%的猛爆成長。周年慶美妝首見推出彩妝、香氛滿3,000現折300，3C家電推出買iPhone 12等新機就送iPad 8等超狂優惠。

還沒展開周年慶，SOGO就先送會員購物金。周年慶前，App會員將自動收到SOGO贈送的3,000元電子折價券，可於周年慶期間滿額抵用。以300元彩妝香氛抵用券來說，周年慶滿3千即可抵用，這也是SOGO美妝首度推出的低門檻高回饋。

不能出國成為疫情下另類爆發的商機，SOGO強勢業種美妝推出最低下殺1.1折起，全台獨家組破萬組 ，還有史上最多組的買1送1組，以及國外限定美妝台灣也買得到，要讓今年就算無法出國，光在周年慶就可買到比免稅店還便宜的特惠組。

全球疫情期間，國際精品在台灣買氣大爆發，SOGO指出，國外疫情仍發燒，現在國際精品把主力貨源直送台灣、中國，金字塔頂端客層基本上有新貨就埋單，國內精品市場等於全面接收境外消費，據了解，主顧客即將購入的精品百萬大單就已有好幾百筆。

3C家電周年慶優惠、回饋強度也優於以往，iPhone 12新機上市帶動換機潮，SOGO忠孝館獨家推出買iPhone 12、ASUS、三星新機，就送iPad 8ㄧ台，限量50名。三星電視、熱賣空氣清淨機機種也推出買一送一優惠。