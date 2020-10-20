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木村光希「超完美側顏」 和Melody都被Loro Piana圈粉

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
Melody和木村光希都詮釋Loro Piana秋冬系列。圖／Loro Piana提供、取自IG
Melody和木村光希都詮釋Loro Piana秋冬系列。圖／Loro Piana提供、取自IG

木村光希（Kōki,）的IG本身就是一座精品商城，近期她的足跡來到了銀座的Loro Piana旗艦店，穿上以紐約高樓為設計靈感的大衣，展現都會女性的氣質穿搭；殷悅Melody也曬出Loro Piana秋冬袖珍新包款，展現「時尚媽咪」的年輕活力。

以「觸覺的冒險旅程（An Odyssey of Touch）」作為展覽主題，將Loro Piana和日本藝術、文化連結，也呈現品牌的貼近自然，在銀座店的裝置由倫敦數位藝術家Weirdcore打造，目前僅開放貴賓預約，至10月25日止；木村光希穿了Loro Piana秋冬系列參觀，也逛了4樓的VIP空間及訂製服務，而展覽現場的背景音樂由坂本龍一設計，則是一大亮點。

Loro Piana以往僅著重頂級面料質感，難得在本季以紐約曼哈頓、時尚指標人物作為靈感，因此中央車站、建築造型都成為服裝的設計元素，在女裝的腰際、領飾、裙襬，都可以看到有鋸齒印花的設計，或是方正金屬腰釦，亦是來自紐約都會大樓的幾何線條或輪廓；木村光希身上針織衫的橫紋，則是以紐約萊辛頓大道線（Lexington Line）為藍本，優雅內斂；Melody身上的包包可肩背、手提、手拿，是品牌跟隨流行的嶄新迷你小提包。

Loro Piana在銀座以「觸覺的冒險旅程」作為預約制展覽主題。圖／Loro Piana提供
Loro Piana在銀座以「觸覺的冒險旅程」作為預約制展覽主題。圖／Loro Piana提供
木村光希出席Loro Piana在銀座的展覽活動。圖／Loro Piana提供
木村光希出席Loro Piana在銀座的展覽活動。圖／Loro Piana提供
木村光希在Loro Piana銀座數位展覽現場笑得相當燦爛。圖／Loro Piana提供
木村光希在Loro Piana銀座數位展覽現場笑得相當燦爛。圖／Loro Piana提供
木村光希出席Loro Piana在銀座的展覽活動。圖／Loro Piana提供
木村光希出席Loro Piana在銀座的展覽活動。圖／Loro Piana提供
木村光希出席Loro Piana在銀座的展覽活動。圖／Loro Piana提供
木村光希出席Loro Piana在銀座的展覽活動。圖／Loro Piana提供
木村光希在Loro Piana銀座數位展覽現場的超美側顏。圖／Loro Piana提供
木村光希在Loro Piana銀座數位展覽現場的超美側顏。圖／Loro Piana提供
Melody搶先拎了Loro Piana Extra Pocket側背、手提小包款，54,300元。圖／取自IG
Melody搶先拎了Loro Piana Extra Pocket側背、手提小包款，54,300元。圖／取自IG
木村光希在Loro Piana銀座數位展覽現場的超美側顏。圖／Loro Piana提供
木村光希在Loro Piana銀座數位展覽現場的超美側顏。圖／Loro Piana提供
Melody搶先拎了Loro Piana Extra Pocket側背、手提小包款，54,300元。圖／取自IG
Melody搶先拎了Loro Piana Extra Pocket側背、手提小包款，54,300元。圖／取自IG
木村光希在Loro Piana銀座數位展覽現場拍到的美麗身影。圖／Loro Piana提供
木村光希在Loro Piana銀座數位展覽現場拍到的美麗身影。圖／Loro Piana提供
木村光希出席Loro Piana在銀座的展覽活動。圖／Loro Piana提供
木村光希出席Loro Piana在銀座的展覽活動。圖／Loro Piana提供

紐約

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