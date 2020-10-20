木村光希「超完美側顏」 和Melody都被Loro Piana圈粉

木村光希（Kōki,）的IG本身就是一座精品商城，近期她的足跡來到了銀座的Loro Piana旗艦店，穿上以紐約高樓為設計靈感的大衣，展現都會女性的氣質穿搭；殷悅Melody也曬出Loro Piana秋冬袖珍新包款，展現「時尚媽咪」的年輕活力。

以「觸覺的冒險旅程（An Odyssey of Touch）」作為展覽主題，將Loro Piana和日本藝術、文化連結，也呈現品牌的貼近自然，在銀座店的裝置由倫敦數位藝術家Weirdcore打造，目前僅開放貴賓預約，至10月25日止；木村光希穿了Loro Piana秋冬系列參觀，也逛了4樓的VIP空間及訂製服務，而展覽現場的背景音樂由坂本龍一設計，則是一大亮點。