沙布喇．安德烈SABRA ANDRE 台東首部曲：回到光之所在

在台北紡織展的人聲鼎沸中，台灣設計師沙布喇．安德烈（高勝忠）安坐一隅，自成一片安靜、安然的風景。今年度受疫情影響，在13歲離鄉背井之後，他首度有長達3個月的時間都在台東原住民文化創意產業部聚落（TTICC）駐村，也誕生了他在台北時裝周期間發表的2021春夏時裝——台東首部曲。

畢業於實踐大學服裝設計學系，沙布喇．安德烈表示，透過排灣族生長背景與環境，很幸運的快速確立設計定調、個性，辨識度極高，用創作來說話、陳述，自然也無須冠上原住民設計師的稱謂，「在台東三部曲中，拋卻刻版的台東景點，用抽象、印象的印花或線條來表現台東的天空、色溫、陽光等等，讓色彩變成調味品，經過視覺的刺激，來呈現創作者和觀賞者印象中的台東，而且我體會到的台東和你的台東不一樣，這就是台東的魅力與魔力。」從小生長在大武鄉海港邊，沙布喇．安德烈最喜歡夕暮時分的海洋，既濃烈又溫和，也像他春夏季的作品，以線條和色塊表現剛中帶柔、柔中帶剛的非浪漫情調。

這次在台東駐村，人情故舊、活動邀約紛至沓來，之中他最關注的是教育相關活動，「我會想辦法盡量出席，因為錯過了就沒有了，透過自己的影響力，來鼓勵孩子們，我自己也曾在童年經歷過很多徬徨，但從未放棄自己。」明年即將迎來自有品牌SABRA ANDRE創立的10周年，沙布喇．安德烈堅持任何一件衣服、都是過他的手創作出來的，也自謙很幸運、每每在國際商展中獲得關注，「透過商展把原民藝術傳遞到世界各地，獲得實質的喜愛、購買，服裝終究是消費品、不是藝術品，而我也不是一個藝術家，我希望我的設計可以超越我的壽命，延續原民文化。」

他眼中的台東，有一種無可被取代的時髦，就是不被改變的台東節奏。而這樣的舒適、安然，也是他創作中安穩的母體，有源源不絕得的能量，SABRA ANDRE的春夏系列是台東豔陽下的印象派畫布，秀上包款來自台東原住民文健站的老人家手工製作而成；台東，是迎接第一道曙光的地方，沙布喇．安德烈用他的服裝，引領人們來到光的所在。