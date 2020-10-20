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沙布喇．安德烈SABRA ANDRE 台東首部曲：回到光之所在

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
沙布喇．安德烈在台北時裝周期間發表2021春夏系列。圖／SABRA ANDRE提供
沙布喇．安德烈在台北時裝周期間發表2021春夏系列。圖／SABRA ANDRE提供

在台北紡織展的人聲鼎沸中，台灣設計師沙布喇．安德烈（高勝忠）安坐一隅，自成一片安靜、安然的風景。今年度受疫情影響，在13歲離鄉背井之後，他首度有長達3個月的時間都在台東原住民文化創意產業部聚落（TTICC）駐村，也誕生了他在台北時裝周期間發表的2021春夏時裝——台東首部曲。

畢業於實踐大學服裝設計學系，沙布喇．安德烈表示，透過排灣族生長背景與環境，很幸運的快速確立設計定調、個性，辨識度極高，用創作來說話、陳述，自然也無須冠上原住民設計師的稱謂，「在台東三部曲中，拋卻刻版的台東景點，用抽象、印象的印花或線條來表現台東的天空、色溫、陽光等等，讓色彩變成調味品，經過視覺的刺激，來呈現創作者和觀賞者印象中的台東，而且我體會到的台東和你的台東不一樣，這就是台東的魅力與魔力。」從小生長在大武鄉海港邊，沙布喇．安德烈最喜歡夕暮時分的海洋，既濃烈又溫和，也像他春夏季的作品，以線條和色塊表現剛中帶柔、柔中帶剛的非浪漫情調。

這次在台東駐村，人情故舊、活動邀約紛至沓來，之中他最關注的是教育相關活動，「我會想辦法盡量出席，因為錯過了就沒有了，透過自己的影響力，來鼓勵孩子們，我自己也曾在童年經歷過很多徬徨，但從未放棄自己。」明年即將迎來自有品牌SABRA ANDRE創立的10周年，沙布喇．安德烈堅持任何一件衣服、都是過他的手創作出來的，也自謙很幸運、每每在國際商展中獲得關注，「透過商展把原民藝術傳遞到世界各地，獲得實質的喜愛、購買，服裝終究是消費品、不是藝術品，而我也不是一個藝術家，我希望我的設計可以超越我的壽命，延續原民文化。」

他眼中的台東，有一種無可被取代的時髦，就是不被改變的台東節奏。而這樣的舒適、安然，也是他創作中安穩的母體，有源源不絕得的能量，SABRA ANDRE的春夏系列是台東豔陽下的印象派畫布，秀上包款來自台東原住民文健站的老人家手工製作而成；台東，是迎接第一道曙光的地方，沙布喇．安德烈用他的服裝，引領人們來到光的所在。

（左）沙布喇．安德烈多次帶著作品到國外參展，鮮明的設計風格受國際市場歡迎。圖／SABRA ANDRE提供
（左）沙布喇．安德烈多次帶著作品到國外參展，鮮明的設計風格受國際市場歡迎。圖／SABRA ANDRE提供
大學時期的沙布喇．安德烈。圖／SABRA ANDRE提供
大學時期的沙布喇．安德烈。圖／SABRA ANDRE提供
沙布喇．安德烈在台東原住民文化創意產業部聚落（TTICC）駐村期間的創作身影。圖／SABRA ANDRE提供
沙布喇．安德烈在台東原住民文化創意產業部聚落（TTICC）駐村期間的創作身影。圖／SABRA ANDRE提供
（右）沙布喇．安德烈多次在國內外參展，國際接受度也直接反映在銷售佳績。圖／SABRA ANDRE提供
（右）沙布喇．安德烈多次在國內外參展，國際接受度也直接反映在銷售佳績。圖／SABRA ANDRE提供
沙布喇．安德烈（著綠色服裝者）在2021春夏系列創作期的工作照。圖／SABRA ANDRE提供
沙布喇．安德烈（著綠色服裝者）在2021春夏系列創作期的工作照。圖／SABRA ANDRE提供
設計師沙布喇．安德烈童年時期與母親的合照。圖／SABRA ANDRE提供
設計師沙布喇．安德烈童年時期與母親的合照。圖／SABRA ANDRE提供
SABRA ANDRE秀上包款來自台東原住民文健站的老人家手工製作而成。圖／SABRA ANDRE提供
SABRA ANDRE秀上包款來自台東原住民文健站的老人家手工製作而成。圖／SABRA ANDRE提供
2021台北時裝周期間發表的春夏季是台東首部曲，以印象台東的光影作為靈感。圖／SABRA ANDRE提供
2021台北時裝周期間發表的春夏季是台東首部曲，以印象台東的光影作為靈感。圖／SABRA ANDRE提供

台東 原住民

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