用N°5完整全身香氛儀式感！香奈兒5款N°5必收新品

在動盪的時刻，更需要為生活增添儀式感，來完整生活的全貌。全球最經典香氛是香奈兒N°5香水，在今年耶誕節，香奈兒以N°5為主題，新推出5款新品，涵蓋沐浴、潤膚、髮香與體香，建構了整體的香氛生活，隨時都能聞到N°5最經典花束香氣，生活也隨之更浪漫迷人。

用香氛創造的儀式感，在細節處得更重視，5款N°5身體香氛沐浴必備品，層層堆疊出神聖的質感。

先以N°5潤膚沐浴乳，讓肌膚散發出淡雅的芬芳感，兼具絲滑，透明的瓶身中，搭配獨創旋轉滑出式瓶蓋，方便使用；接著使用N°5柔膚身體乳液、N°5潤澤身體乳霜，能為肌膚提供滋潤與保濕，並添加玫瑰與茉莉精萃。

想讓身體淡淡散發N°5香味，能使用N°5體香噴霧，帶來長效的味道，使用白色瓶身設計；最後頭髮也不能忘，可搭配N°5隔離髮香霧，讓秀髮柔亮，走動撥弄時，也能散發香氣。

當然，完整儀式的最後一步，就是使用N°5香水。