「需要」跟「想要」不一樣 林予晞教你怎麼斷捨離

英國最具代表性之一的時尚品牌Paul Smith今年邁入五十周年，除了推出同名紀念書籍之外，也打造了別具意義的膠囊系列商品，發表會上特別請到女星林予晞示範穿搭，曾和Paul Smith一樣喜歡蒐集各種有趣老物的她談起品牌眼睛都發亮，還順便分享了一些「斷捨離」的人生哲理。

林予晞透露以前當空姐時期很喜歡去國外的跳蚤市場，對有歲月痕跡的老包包情有獨鍾。「我喜歡舊物的心情和Paul Smith蠻像的，他是個好奇的人，想要知道其他有才華的人都在幹嘛，蒐集來的東西不一定是要很昂貴的，這些都讓我覺得很有趣。」但因為她常有搬家需求，所以家裡其實也不能擺放太多東西，「我後來都用拍照的方式記錄下來，斷捨離最重要是要了解自己，知道自己最喜歡、最適合什麼，『你需要』跟『你想要』是分開的，Paul Smith也講過，蒐集你喜歡的、照直覺走，不一定要有名氣或昂貴。」

這次的五十周年膠囊系列商品重新演繹了Paul Smith在1988年至2002年間運用在設計上的典藏印花，也是他透過旅遊、親身經歷而產生的一種蒐集元素，分別是青蘋果以及玫瑰。青蘋果是保羅先生於1990年為紐約而設計，向極簡主義的包浩斯美學以及建築大師柯比意致敬。而玫瑰則是和保羅先生的叔叔Billy有關，保羅先生時常去探望在諾丁漢附近玫瑰種植園工作的叔叔，那是一段美好的記憶，他自己的花園裡也種了玫瑰。而細節處也有巧思，這系列特別重現了Paul Smith品牌創立初期的Logo吊牌，更添收藏價值。