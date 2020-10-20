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職場開運這樣穿！劉詩詩紅白配 Qeelin珠寶Lucky助攻
2020是辛苦的一年，還好已經來到10月。每個人都需要好運氣、好氣色，身為Qeelin品牌代言人的劉詩詩，近日便有一系列全新廣告視覺釋出。透過明亮大方的白色中性穿搭，搭配帶有幸運、祈運意念的「Yu Yi」系列玫瑰金珠寶，展現超強好氣色。
從東方古文化中取經的「Yu Yi」系列，從「如意」中借取形體與聲音。Qeelin創辦人暨創意總監Dennis Chan表示，過往已經運用過紅瑪瑙、珍珠母貝或其他寶石，但這次Yu Yi則大膽以鏤空形式呈現：化繁為簡、保留線條，不僅呼籲化繁為簡的精神，也讓珠寶和服裝穿的穿搭，擁有更大自由度。
而全新鏤空的Yu Yi系列並具有三種尺寸的18K玫瑰金鑽石吊墜，可搭配兩種鍊身長度的18K玫瑰金項鍊；同時設計還有手鍊與耳環的選擇，全系列從玫瑰金鑽石小型吊墜的63,500元起，最高價款式則為玫瑰金鑽石大型吊墜，約為26萬3,500元。
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