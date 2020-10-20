職場開運這樣穿！劉詩詩紅白配 Qeelin珠寶Lucky助攻

2020是辛苦的一年，還好已經來到10月。每個人都需要好運氣、好氣色，身為Qeelin品牌代言人的劉詩詩，近日便有一系列全新廣告視覺釋出。透過明亮大方的白色中性穿搭，搭配帶有幸運、祈運意念的「Yu Yi」系列玫瑰金珠寶，展現超強好氣色。

從東方古文化中取經的「Yu Yi」系列，從「如意」中借取形體與聲音。Qeelin創辦人暨創意總監Dennis Chan表示，過往已經運用過紅瑪瑙、珍珠母貝或其他寶石，但這次Yu Yi則大膽以鏤空形式呈現：化繁為簡、保留線條，不僅呼籲化繁為簡的精神，也讓珠寶和服裝穿的穿搭，擁有更大自由度。