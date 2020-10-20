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職場開運這樣穿！劉詩詩紅白配 Qeelin珠寶Lucky助攻

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
白色西裝、短褲與紅色上衣的劉詩詩，使用玫瑰金鑲嵌鑽石的Yu Yi系列珠寶造型，以簡馭繁。圖 / Qeelin提供。
白色西裝、短褲與紅色上衣的劉詩詩，使用玫瑰金鑲嵌鑽石的Yu Yi系列珠寶造型，以簡馭繁。圖 / Qeelin提供。

2020是辛苦的一年，還好已經來到10月。每個人都需要好運氣、好氣色，身為Qeelin品牌代言人的劉詩詩，近日便有一系列全新廣告視覺釋出。透過明亮大方的白色中性穿搭，搭配帶有幸運、祈運意念的「Yu Yi」系列玫瑰金珠寶，展現超強好氣色。

從東方古文化中取經的「Yu Yi」系列，從「如意」中借取形體與聲音。Qeelin創辦人暨創意總監Dennis Chan表示，過往已經運用過紅瑪瑙、珍珠母貝或其他寶石，但這次Yu Yi則大膽以鏤空形式呈現：化繁為簡、保留線條，不僅呼籲化繁為簡的精神，也讓珠寶和服裝穿的穿搭，擁有更大自由度。

而全新鏤空的Yu Yi系列並具有三種尺寸的18K玫瑰金鑽石吊墜，可搭配兩種鍊身長度的18K玫瑰金項鍊；同時設計還有手鍊與耳環的選擇，全系列從玫瑰金鑽石小型吊墜的63,500元起，最高價款式則為玫瑰金鑽石大型吊墜，約為26萬3,500元。

過往多次使用瑪瑙、貴重寶石、珍珠母貝的Qeelin Yu Yi系列，這回大膽使用鏤空手法、意象更為明亮輕快。圖 / Qeelin提供。
過往多次使用瑪瑙、貴重寶石、珍珠母貝的Qeelin Yu Yi系列，這回大膽使用鏤空手法、意象更為明亮輕快。圖 / Qeelin提供。
日前因為老公吳奇隆霸氣寵妻，讓原本已有絕佳品味的Qeelin品牌代言人劉詩詩再度為網友熱議、羨慕不已。圖 / Qeelin提供。
日前因為老公吳奇隆霸氣寵妻，讓原本已有絕佳品味的Qeelin品牌代言人劉詩詩再度為網友熱議、羨慕不已。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Yu Yi系列18K玫瑰金鑽石耳環（單只），87,500元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Yu Yi系列18K玫瑰金鑽石耳環（單只），87,500元。圖 / Qeelin提供。

鑽石 珠寶

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