傅孟柏一買成主顧自稱是鐵粉 最愛BARBOUR秋冬不羈感

自稱有老靈魂的男星傅孟柏出席英國品牌Barbour的秋冬新品上市記者會，才踏進品牌位於誠品信義一樓的店面，就笑說「這根本是我的衣廚」。據傅孟柏自己說，從約7、8年前就開始喜歡Barbour的服裝，最喜歡的就是那種不羈的設計，讓他一穿就成主顧。

傅孟柏表示，Barbour秋冬的5大系列，除了女裝之外，他都體驗過了。由於，這一季分別與紐約潮牌Noah+、風格品牌Saturdays NYC和英國名媛ALEXACHUNG合作，以及日式創意的White Lable系列，他說「用這個方式來體驗不同國家文化，感覺很不錯」。不僅如此，傅孟柏還自稱是Barbour的大粉絲，早從約7、8年前就開始買了，一開始是朋友介紹，結果自己卻深深愛上，至今有超過10件以上的單品，還跟品牌位於Bellavita的店長成為好朋友。而過去，常旅居東京的傅孟柏最推薦的就是White Lable系列，還說「東京街頭的上班族都這樣穿」。

身為品牌粉絲的傅孟柏出席Barbour秋冬系列新品上市活動。記者林俊良／攝影

Barbour仍與ALEXACHUNG合作，推出以經典元素及原野鄉村背景為靈感的系列，將袖長、衣身做變化，並調整外觀細節，展現英倫風尚。而在踏入126年，Babour還推出了Gold Standard系列，精選了10款外套，採用擅長的油布和絎縫布料，並加入專利智慧保暖內裡，並以手工剪裁而成，被定義為是品牌的頂級款。傅孟柏最愛的White Lable系列，則選用簡潔線條，搭配灰、白、墨藍和森綠等，以Oversized剪裁為主，詮釋休閒感的都會時尚感。最值得一提的是與潮牌Noah+聯名系列，大量的使用拼接和撞色，讓Barbour經典款式多了青春氣息。

Barbour White Lable系列羊毛外套15,800元。圖／Barbour提供

Barbour Noah Beaufort聯名拼接油布外套25,800元。圖／Barbour提供