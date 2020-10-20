聽新聞
test
0:00 / 0:00
傅孟柏一買成主顧自稱是鐵粉 最愛BARBOUR秋冬不羈感
自稱有老靈魂的男星傅孟柏出席英國品牌Barbour的秋冬新品上市記者會，才踏進品牌位於誠品信義一樓的店面，就笑說「這根本是我的衣廚」。據傅孟柏自己說，從約7、8年前就開始喜歡Barbour的服裝，最喜歡的就是那種不羈的設計，讓他一穿就成主顧。
傅孟柏表示，Barbour秋冬的5大系列，除了女裝之外，他都體驗過了。由於，這一季分別與紐約潮牌Noah+、風格品牌Saturdays NYC和英國名媛ALEXACHUNG合作，以及日式創意的White Lable系列，他說「用這個方式來體驗不同國家文化，感覺很不錯」。不僅如此，傅孟柏還自稱是Barbour的大粉絲，早從約7、8年前就開始買了，一開始是朋友介紹，結果自己卻深深愛上，至今有超過10件以上的單品，還跟品牌位於Bellavita的店長成為好朋友。而過去，常旅居東京的傅孟柏最推薦的就是White Lable系列，還說「東京街頭的上班族都這樣穿」。
Barbour仍與ALEXACHUNG合作，推出以經典元素及原野鄉村背景為靈感的系列，將袖長、衣身做變化，並調整外觀細節，展現英倫風尚。而在踏入126年，Babour還推出了Gold Standard系列，精選了10款外套，採用擅長的油布和絎縫布料，並加入專利智慧保暖內裡，並以手工剪裁而成，被定義為是品牌的頂級款。傅孟柏最愛的White Lable系列，則選用簡潔線條，搭配灰、白、墨藍和森綠等，以Oversized剪裁為主，詮釋休閒感的都會時尚感。最值得一提的是與潮牌Noah+聯名系列，大量的使用拼接和撞色，讓Barbour經典款式多了青春氣息。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言