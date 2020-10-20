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秋季嘴唇死皮狂冒！曼秀雷敦、Za推潤唇保濕擦出好氣色
目前正值換季時刻，不少人的嘴唇開始狂冒死皮，也非常乾燥，小資女們當然要開始重視唇部保濕，曼秀雷敦、Za紛紛推出新款的潤唇產品，除了基本保濕之外，也加入顏色，讓大家一抹就有好氣色。
曼秀雷敦推出結合潤唇、潤色的Lip Pure純淨植物輕彩潤唇膏，含有4重蜂蜜精華，包括蜂王漿、蜂蠟、麥蘆卡蜂蜜、蜂膠萃取，搭配維他命E、橄欖果油、澳洲堅果籽油、摩洛哥堅果油，讓唇部減少死皮，增加保溼。
新推出3款顏色，包括#01野莓紅，充滿甜美感、#02西柚紅與#03櫻花粉，滿足女孩三種最愛的顏色。
Za則推出玩色極潤護唇蜜，一次有兩種顏色，包括天空藍、暗夜紅，添加葡萄籽油、玫瑰果油，以及蜂蜜精華，能夠滋潤唇部，撫平唇紋。天空藍擦上後，會呈現出自然裸粉感，暗夜紅則是顏色相對較重，單擦可當護唇蜜，也能疊擦，提升亮澤感。
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