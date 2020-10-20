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LV史上第一雙滑板運動鞋 黑橘色聯名款好帥
時髦的聯名球鞋再度登場，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）與專業滑板好手Lucien Clarke聯手設計專業滑板鞋，也成為品牌史上第一雙滑板鞋，名之為「A View」球鞋，是2021早春男裝系列之中的搶眼新品。
A View運動鞋是一雙正規滑板鞋，來自男裝藝術總監Virgil Abloh與專業滑板好手Lucien Clarke的聯手設計，它同時有著設計師的個性、也兼具滑板運動的功能性，洋溢著街頭風，是Virgil Abloh對街頭文化的精采延伸，帶著九○年代的輪廓樣貌，以小牛皮和技術性織物製成，點綴反光細節，鞋底採用技術海綿結構以及聚氨酯材質。
未來可預期Virgil Abloh將與Lucien Clarke密切合作，推出獨具巧思的滑板專用鞋，首波A View共推出三款配色：黑橘、白橘以及藍色。而在2021早春男裝系列中，Virgil Abloh從既定的服裝與配件中探索細緻差別，以理所當然的物件做細微變動來展現巧思，同樣的精神也呼應到球鞋的設計，monogram印花、草寫體路易威登字樣，也成為鞋側的細緻設計。
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