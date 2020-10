香港珠寶秋拍 聚焦華人設計師

即將於11月起登場的香港秋拍珠寶場次,國際拍賣行不約而同推出華裔設計師作品為拍賣焦點。佳士得(Christie’s)將於11月29日舉行的「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣中,將呈獻由出身香港的國際珠寶設計師陳智安(Edmond Chin)與著名珠寶品牌House of Boghossian聯袂打造的的「卓越非凡」哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊,估價5500萬港元起。富藝斯(Phillips)香港於11月28日舉行的「珍貴珠寶及翡翠」專場拍賣則將由華人青年珠寶設計師豐吉(Feng J)所打造之「吉維尼花園」及「鑽石之泉」領銜,「鑽石之泉」戒指估價1,150萬港元起;「吉維尼花園」彩鑽項鍊估價2,000萬港元起。

祖母綠近幾季在佳士得成績不俗,如2019年春拍中的「THE GRAND MUZOS」祖母綠耳環,就有拍出每克拉近10萬美元的高成交價。EDMOND CHIN FOR THE HOUSE OF BOGHOSSIAN這條項鍊,採用的祖母綠來自哥倫比亞著名的穆索(MUZO)礦區,此礦區是最頂級祖母綠的產地,其色調、光澤、淨度與尺寸在世界上首屈一指,開採過程更遵循最高倫理道德標準。珠寶品牌Boghossian已有六代家族傳承,現任行政總裁Albert Boghossian更親自挑選此條項鍊的28顆完美車工無油祖母綠,共重117.60克拉,精彩可期。

與富藝斯合作的豐吉來自大陸,2016年在巴黎創立高級藝術珠寶品牌FENG.J Haute Joaillerie。出身藝術世家的她,「以寶石入畫」為理念,強調在三維空間裡將光、影、色的斑斕,做到極致穿透。她招牌的「Floating Set懸浮鑲嵌」形成寶石懸浮空中般的視覺效果。此次拍品「吉維尼花園」中盛放的花朵串聯成花環的形狀的項鍊就是以此手法打造,各色彩寶凸顯中央的19克拉淡彩粉鑽,彷如印象派畫作中穿透雲霧的耀眼晨曦。作品耗時上千工時,亦可拆組成手鍊與戒指配戴。