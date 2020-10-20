「舒味思」氣泡水 X SPORT b. 跨界聯名後背包集點送

Schweppes舒味思今年秋冬首度跨界與風格潮牌SPORT b.聯名，打造兩款限定包裝，並同步推出「舒味思」風格出走集點送活動，在暢享氣泡水的同時，也能集點兌換時尚配件，化身風格潮人。

「Schweppes舒味思」今年全面升級瓶身為鑽石菱格紋，企圖打造更時尚水感的雅緻瓶身。今年秋冬則首度攜手潮人愛牌SPORT b.共同打造跨界聯名包裝，讓SPORT b.的經典小恐龍搭配「舒味思」的暢快氣泡，一起躍上瓶身包裝。

除了全新限量包裝外，Schweppes舒味思氣泡水也推出「舒味思」風格出走集點送活動，包括潮流單品「SPORT b.後背包」、「SPORT b.零錢包」，以及為此活動獨家打造的「Schweppes® x SPORT b. 聯名帆布袋」。12月23日前，凡購買「Schweppes舒味思」氣泡水任一口味產品，憑電子發票上活動網站登錄累積點數，集滿40點、150點、300點分別可以兌換Schweppes® x SPORT b.聯名帆布袋、SPORT b.零錢包以及SPORT b.尼龍後背包，贈品數量有限，換完為止。