大阪燒、烤豆腐銅板價！全家便利商店「媽媽煮藝」推日式盒裝配菜

日本一直都是大眾出國旅遊的首選，就連當地的便利商店、超市都是尋找道地美食的必到之處，全家便利商店觀察日本近年流行以多樣的盒裝小菜作為主餐或輕食搭配，看好國人對日式口味的喜好，10月21日起新推出「媽媽煮藝盒裝配菜」系列，主打日式口味的「金時地瓜沙拉」、「燻腸起司馬鈴薯」、「日式大阪燒」、「日式肉味增烤豆腐」等，以35元起的銅板價就為餐桌加菜。

全家便利商店2018年底推出「媽媽煮藝」鮮食品牌，主打台式風味湯品、炸物，成功創造銷售業績逐年成長1～2成；看準大眾對日本旅遊和美食的喜愛，今年再以道地日式薯泥、小菜為概念開發出盒裝配菜系列，強調日式風味、微飽足感、營養均衡。

10月21日起上市的全家便利商店「媽媽煮藝盒裝配菜」系列中，「金時地瓜沙拉」以富含食物纖維的金時地瓜拌成薯泥沙拉，可當輕食，售價35元；「日式肉味增烤豆腐」將板豆腐淋上味增肉醬，配飯、配麵都合適，售價39元；「燻腸起司馬鈴薯」以蒜香馬鈴薯泥淋上起司醬，搭配花椰菜與玉米粒、德式香腸，口感豐富、創造微飽足感，售價39元；「日式大阪燒」麵糊以高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔、豬五花肉製成，搭配大阪燒醬汁與美乃滋，售價39元。「媽媽煮藝盒裝配菜」系列皆加入均衡配優惠組合，購買指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元。