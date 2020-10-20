品牌史上最長二次過桶 蘇格登38年瓶中演繹琥珀樂章

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

蘇格登又推出全新高年份系列！這回登場的是蘇格登時光協奏系列，首部曲為蘇格登38年單一麥芽威士忌，全球1,689瓶，其中238瓶獨獻台灣威士忌藏家，建議售價85,000元。

蘇格登38年單一麥芽威士忌，是由蘇格蘭擁有40年豐沛經歷的首位女性調酒師Maureen Robinson，精悉挑選蘇格登12年原酒，融合全新美國橡木桶的沁然植物香氣、波本桶的堅果奶油風味及PX Oloroso雪莉風味桶的花果香甜口感，歷載26年二次熟成工法，封藏臻液慢長流轉，是品牌史上最長二次過桶熟成的單一麥芽威士忌，締造出超越四分之一世紀的匠心酒款。

蘇格登38年單一麥芽威士忌，就如同貝多芬第一號鋼琴協奏曲中的緩板，其被稱為「最長的慢樂章」，以悠長曲調與優美音律低語慢的美好，是時間沉澱後的經典之作。

事實上，蘇格登12年原本就是品牌最為經典酒款，同時也是首席調酒師Maureen Robinson得意代表名作，縱然其風味、層次口感已幾近完美尖端，勇於創新挑戰的Maureen Robinson不甘罷休於此，期望為威士忌里程領路再創巔峰。

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※飲酒過量，害人害己。

一般而言，威士忌只會花費數月時間進行二次過桶熟成，但Maureen Robinson卻耗時超過四分之一世紀歷程，打造出蘇格登38年單一麥芽威士忌的時光臻味，以26年日程延續12年原酒，創造出深厚完美的和諧風味。

蘇格登38年琥珀色酒液與極致柔順的和諧韻味令人陶醉，整體酒感中帶有成熟紅蘋果、溫暖的秋香料及奶油焦糖的精緻韻味，這些味道皆是在二次過桶熟成後層層蹦發而出，品醇後便能察覺一抹清新甜氣及略顯濃厚的辛香氣味。

此外，在包裝設計概念中，蘇格登運用了38年酒款的焦糖蘋果風味，以抽象感蘋果圖型印製於盒裝，並描繪26條環圈疊加在上，象徵著26年來每一道過桶熟成工藝，慶祝品牌打造了其史上最悠久二次過桶熟成的輝煌樂章。

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