以城市之名！Boucheron巴黎靚行曲 再獻花都浪漫

全世界每一個迷人的城市，都是一處無須為聯合國欽定，卻早以迷人的風景與深邃歷史，成為獨一無二的無形文化遺產。提及歐洲最浪漫的城市，「花都」巴黎無人能出其右。巴黎的每一個角落都有故事，而法國頂級珠寶世家寶詩龍（Boucheron）近期則為品牌經典Vendôme系列帶來全新項鍊、耳環與手鍊，為花都的浪漫推陳出新。

1893年，品牌創辦人Frédéric Boucheron芳登廣場開設了專賣店舖、也成為廣場上的首間珠寶商，26號店面的豐沛陽光，讓寶石總能持續閃耀。新款Vendôme項鍊向2016年推出的「26Vendôme」系列致意，Chevron鋸齒形狀的樣式散發著「裝飾藝術（Art Deco）」風格，同時呼應了芳登專賣店內鑲木地板，黑白的光影變化，更將襯托出頸部纖細優美的線條；Liseré系列則將芳登廣場的八角形巧妙收攝，黑漆與白色鑽石的搭配，像是傍晚時分的芳登廣場，黑色的石板地與夜空中，一盞、一盞、一盞的街燈亮起，屬於巴黎的浪漫，才要開展、上演。