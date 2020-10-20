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以城市之名！Boucheron巴黎靚行曲 再獻花都浪漫
全世界每一個迷人的城市，都是一處無須為聯合國欽定，卻早以迷人的風景與深邃歷史，成為獨一無二的無形文化遺產。提及歐洲最浪漫的城市，「花都」巴黎無人能出其右。巴黎的每一個角落都有故事，而法國頂級珠寶世家寶詩龍（Boucheron）近期則為品牌經典Vendôme系列帶來全新項鍊、耳環與手鍊，為花都的浪漫推陳出新。
1893年，品牌創辦人Frédéric Boucheron芳登廣場開設了專賣店舖、也成為廣場上的首間珠寶商，26號店面的豐沛陽光，讓寶石總能持續閃耀。新款Vendôme項鍊向2016年推出的「26Vendôme」系列致意，Chevron鋸齒形狀的樣式散發著「裝飾藝術（Art Deco）」風格，同時呼應了芳登專賣店內鑲木地板，黑白的光影變化，更將襯托出頸部纖細優美的線條；Liseré系列則將芳登廣場的八角形巧妙收攝，黑漆與白色鑽石的搭配，像是傍晚時分的芳登廣場，黑色的石板地與夜空中，一盞、一盞、一盞的街燈亮起，屬於巴黎的浪漫，才要開展、上演。
同樣聚焦花都巴黎，鑽石之王「海瑞溫斯頓（Harry Winston）」則將高級珠寶聖殿的「芳登廣場（Place Vendôme）」的八角輪廓具現成「印記（Emerald）」腕表，Emerald同時也是四大寶石中「祖母綠」的意思，一語雙關。Harry Winston近期則釋出全新視覺：優雅的紳仕與女子配戴上合適於各自手腕的Emerald系列腕表，尺寸由24毫米至39毫米不等，全數以18K白金或玫瑰金搭配無鑽、鑲鑽，並配上單圈或雙圈、皮帶或絹質表帶，石英或機械機芯。在手腕翻轉的同時，巴黎的浪漫婀娜、盡皆在手。
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