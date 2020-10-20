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全台限量5千盒！日藥本舖10月20日搶先開賣「雙鋼印成人口罩」
中央流行疫情指揮中心10月15日起恢復口罩定額徵用，配合政府實名制通路銷售所開放政策，日藥本舖於10月20日搶先開賣雙鋼印成人口罩， 首波推出全台限量5,000盒的「普惠醫用口罩50入裝」，共有紫色、黃色等兩款選擇，消費不限金額加價購每盒299元，限量售完為止，各門市口罩顏色配量、活動內容及異動調整依門市公告為主。
日藥本舖表示，中央流行疫情指揮中心為因應之前國內陸續發生從國外進口非醫用口罩混充國產醫用口罩狀況，除了加強進口邊境查驗及進口後流向、標示及品質管理等措施，先前也已公告自今年9月24日起國產平面式醫用口罩須逐片標示「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印，提醒大眾購買雙鋼印口罩時認明實名制指定通路購買，避免買到來路不明的口罩。
迎接日藥本舖9周年會員感謝祭，即日起至11月2日祭出滿消費699元送100元折價券優惠活動，最多可累贈3張，可於11月周年慶折抵使用、單筆滿500元即可折抵，活動期間除了會員消費滿1,099元點數享3%回饋，再加碼黃金會員加贈3,000點、尊榮會員再加贈1萬點，會員點數100點可折抵1元。
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