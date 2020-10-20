陽明海洋文化藝術館封館整修 1樓邦彼諾餐廳照常營業

陽明海洋文化藝術館營運已15年，館方表示即日起到12月31日封館整修，2、3樓格局都將改變，空間視覺會更為寬敞，提升服務品質。明年重新開館後，策展方向將會著重風格美學文化；整修期間，1樓邦彼諾餐廳照常營業。

陽明海洋文化藝術館建物在1915年5月4日竣工，原屬日本郵船株式會社，成為日據時期基隆西岸碼頭重要建築。台灣光復後由招商局接管，後由陽明海運公司經營至今。經歷二次大戰烽火和歲月洗禮，目前僅能從外牆立面以及復古典雅的圓弧型拱廊展現舊貌。

陽明海運活化歷史建築，2003年起著手規劃整建，命名「陽明海洋文化藝術館」。2004年12月28日開館後，每年策畫不同展覽，成為民眾領略海洋與人文、歷史、地理、藝術、工藝等人類文明發展交互影響的場域。

館方表示，海洋館3樓現在分2個展區，整修後會打通成1個展區；原設在2樓中間區域的典藏室，未來也會移到牆邊，讓2樓空間更寬敞。明年開館後，將以時下美學、風格策展，並展出罕見的海運藏品，帶給大眾耳目一新的視覺享受。