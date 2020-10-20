年度唯一「僅限4天」！台東日暉獨棟VILLA 狂殺3.2折

看準明年國旅市場持續熱燒，蟬聯兩屆網路票選「全台最美飯店」的台東池上日暉國際渡假村，今年推出官網販售限期4天的線上旅展，首推最受歡迎的金城武入住同款Villa，打出最低3.2折優惠。

首次也是今年唯一一次的日暉線上旅展，10/30~11/2僅限官網開賣，除了預購住宿券，於線上旅展期間，也可直接線上訂房。今年除了最殺的伯爵villa住宿券下殺3.2折，HOTEL雙人住宿券一泊二食每張5,800；適合一家四口入住的80坪獨棟侯爵VILLA，一泊二食平均每人3,250元，優惠加價6,000元可直接升等至135坪的公爵總統villa。

每年最熱賣的Hotel雙人房，原價12,980元旅展下殺4.5折，一泊二食含早、晚餐，每張5,800元，另可享加人優惠價1,500/人，至多加二位升等入住家庭房。

若想更有峇里島的渡假fu，佔地近5公頃的日暉，擁有亞太區最大規模villa群。獨棟Villa擁有私人泳池、溫泉湯池、庭院、發呆亭等，因影星金城武曾經入住，詢問度最高的浪漫伯爵雙人Villa，一泊二食原價26,180元，旅展折扣殺最大，限時3.2折，住宿券8,500元/張。

此外，去年才開幕的「樂樂日暉溫泉酒店」，小巧精緻的旅宿風格，價格不到本館的一半。全館共41間客房，環境悠靜，客房皆附溫泉湯池、獨立景觀陽台，可免費單車租借，旅展優惠雙人住宿券1,999純房不含早，每加一人同宿800元，每房至多四人。另可優惠加購本館早晚餐及使用本館免費休閒設施。