華泰「集團史上最低價」！線上旅展1.7折 1,500可入住

旗下擁有五大風格飯店的華泰大飯店集團，今年線上旅展推出「史上最低價」的聯合住宿券，每張面額下殺至1,500元，只要一張即能入住華泰王子大飯店，約1.7折；其他台北三館飯店：華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei、HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，也能依照使用張數超值入住。

旅展住宿券平假日皆可入住，周六、部分連續假日不加價，2021年2月7日前入住台北各館，加碼免費房型升等禮遇；此外，亞洲唯一上榜「全球十大國家公園旅宿」的墾丁華泰瑞苑，經典客房住宿券包含兩客早餐4,999元，限量販售100張。CP值最高的海景客房平日雙房住宿券，可單次入住２晚或同日入住２房，並含兩客早餐，旅展價13,999元，相當於3.6折。