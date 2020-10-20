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信義區周年慶大戰10/22開戰！新光三越全台8店串連衝刺

聯合報 / 記者江佩君／台北即時報導
信義區周年慶大戰10/22起開打。記者江佩君／攝影
信義區周年慶大戰10/22起開打。記者江佩君／攝影

百貨密集度最高的超級戰區信義區本周四起周年慶大戰開打，由新光三越信義四店對陣微風三店，加上已提前開跑的遠百信義A13，ㄧ起掀起信義商圈購物潮。新光三越周年慶第二波將於10月22日起至11月15日由台北信義新天地A11、A9、A8、A4領軍，聯手台北天母店、桃園大有店、台南新天地、高雄左營店南北串連共8店齊發登場。

天氣逐漸變得溼冷，連帶美妝保養、服飾、寢具、家電換季需求，無論想入手當季新品、實用必需品或是想入手很久的欲望單品，先擬張採購清單，清楚知道自己需求趁年度最優惠的周年慶購入才是聰明購物。新光三越周年慶第二波回饋，享化妝品單筆滿2,000送200、全館單筆3,000送300，新光三越會員首七日獨享名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿10,000送1,000。

今年無法出國購物，消費者周年慶紛紛鎖定大容量保養品囤貨、精品香氛、精品包款入手，國際精品買氣更是一路強勁，百貨也針對大容量、航空版化妝品加倍備貨，商品折扣加上百貨、銀行回饋，讓民眾在周年慶買得比機場免稅店還便宜。疫情期間，民眾更重視居家品質與生活，無論是智慧家電、舒緩身體疲勞的按摩家電、一機多用的多功能廚電都是熱門採購品項。另外，不能出國讓國人更深入認識台灣之美，國旅熱潮也激發出一波潮流運動、戶外機能用品，以及攝影器材換機買氣。

國際精品包款、大容量保養品、3C新機，都是周年慶熱門商品指標。記者陳立凱／攝影
國際精品包款、大容量保養品、3C新機，都是周年慶熱門商品指標。記者陳立凱／攝影

購物前喜歡看熱銷排行的人，可參考新光三越趁首波周年慶購買紀錄列出的15大夯品排行榜，熱銷夯品包括：Estee Lauder超能小棕眼分享組、8K超廣角大電視SAMSUNG 65吋QLED 8K量子電視、Marshall Acton II藍牙喇叭、新光三越獨家的HOMEDICS無線筋膜按摩槍、喬山Mirror健身魔鏡、GoPro HERO9 Black新機、New Balance HIERRO V5 GORE-TEX山系戶外潮鞋等，光單品即享66折起優惠。

新光三越卡友周年慶期間除了可兌換一系列寶可夢卡友禮之外，新光三越台北信義新天地周年慶更同步推出「寶可夢快閃店」在A8一樓北大門登場，超過40款信義獨家限定商品，以及6米高皮卡丘氣球，「雌、雄」雙皮卡丘見面會，讓粉絲盡情補捉拍照。

伊萊克斯PURE A9高效能抗菌空氣清淨機原價27,900元，特價19,900元再加贈價值4,500元的濾網一顆（台南新天地獨家）。圖／新光三越提供
伊萊克斯PURE A9高效能抗菌空氣清淨機原價27,900元，特價19,900元再加贈價值4,500元的濾網一顆（台南新天地獨家）。圖／新光三越提供
周年慶期間「寶可夢快閃店」在新光三越A8一樓北大門登場。圖／新光三越提供
周年慶期間「寶可夢快閃店」在新光三越A8一樓北大門登場。圖／新光三越提供
YSL奢華緞面限量唇膏組，奢華緞面脣膏x1＋奢華緞面唇蓋x（12款任擇一）＋奢華緞面脣蓋x1（不挑款），1,500元。圖／新光三越提供
YSL奢華緞面限量唇膏組，奢華緞面脣膏x1＋奢華緞面唇蓋x（12款任擇一）＋奢華緞面脣蓋x1（不挑款），1,500元。圖／新光三越提供
LA MER頂級小奢華，乳霜15ml＋濃縮精華露5ml＋活膚水潤精萃3ml＋水亮煥采光澤乳3ml＋完美潤色防護乳3ml，價值5,004元，特價3,500元。圖／新光三越提供
LA MER頂級小奢華，乳霜15ml＋濃縮精華露5ml＋活膚水潤精萃3ml＋水亮煥采光澤乳3ml＋完美潤色防護乳3ml，價值5,004元，特價3,500元。圖／新光三越提供
10月22日～10月23日貴賓卡友刷新光三越聯名卡單館累計滿2,000元，送寶可夢直傘（信義獨家）。圖／新光三越提供
10月22日～10月23日貴賓卡友刷新光三越聯名卡單館累計滿2,000元，送寶可夢直傘（信義獨家）。圖／新光三越提供
國際精品買氣大發，以經典款包款最受青睞，圖為GUCCI Jackie 1961賈姬包。圖／新光三越提供
國際精品買氣大發，以經典款包款最受青睞，圖為GUCCI Jackie 1961賈姬包。圖／新光三越提供

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