信義區周年慶大戰10/22開戰！新光三越全台8店串連衝刺

百貨密集度最高的超級戰區信義區本周四起周年慶大戰開打，由新光三越信義四店對陣微風三店，加上已提前開跑的遠百信義A13，ㄧ起掀起信義商圈購物潮。新光三越周年慶第二波將於10月22日起至11月15日由台北信義新天地A11、A9、A8、A4領軍，聯手台北天母店、桃園大有店、台南新天地、高雄左營店南北串連共8店齊發登場。

天氣逐漸變得溼冷，連帶美妝保養、服飾、寢具、家電換季需求，無論想入手當季新品、實用必需品或是想入手很久的欲望單品，先擬張採購清單，清楚知道自己需求趁年度最優惠的周年慶購入才是聰明購物。新光三越周年慶第二波回饋，享化妝品單筆滿2,000送200、全館單筆3,000送300，新光三越會員首七日獨享名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿10,000送1,000。

今年無法出國購物，消費者周年慶紛紛鎖定大容量保養品囤貨、精品香氛、精品包款入手，國際精品買氣更是一路強勁，百貨也針對大容量、航空版化妝品加倍備貨，商品折扣加上百貨、銀行回饋，讓民眾在周年慶買得比機場免稅店還便宜。疫情期間，民眾更重視居家品質與生活，無論是智慧家電、舒緩身體疲勞的按摩家電、一機多用的多功能廚電都是熱門採購品項。另外，不能出國讓國人更深入認識台灣之美，國旅熱潮也激發出一波潮流運動、戶外機能用品，以及攝影器材換機買氣。

國際精品包款、大容量保養品、3C新機，都是周年慶熱門商品指標。記者陳立凱／攝影

購物前喜歡看熱銷排行的人，可參考新光三越趁首波周年慶購買紀錄列出的15大夯品排行榜，熱銷夯品包括：Estee Lauder超能小棕眼分享組、8K超廣角大電視SAMSUNG 65吋QLED 8K量子電視、Marshall Acton II藍牙喇叭、新光三越獨家的HOMEDICS無線筋膜按摩槍、喬山Mirror健身魔鏡、GoPro HERO9 Black新機、New Balance HIERRO V5 GORE-TEX山系戶外潮鞋等，光單品即享66折起優惠。