信義區周年慶大戰10/22開戰！新光三越全台8店串連衝刺
百貨密集度最高的超級戰區信義區本周四起周年慶大戰開打，由新光三越信義四店對陣微風三店，加上已提前開跑的遠百信義A13，ㄧ起掀起信義商圈購物潮。新光三越周年慶第二波將於10月22日起至11月15日由台北信義新天地A11、A9、A8、A4領軍，聯手台北天母店、桃園大有店、台南新天地、高雄左營店南北串連共8店齊發登場。
天氣逐漸變得溼冷，連帶美妝保養、服飾、寢具、家電換季需求，無論想入手當季新品、實用必需品或是想入手很久的欲望單品，先擬張採購清單，清楚知道自己需求趁年度最優惠的周年慶購入才是聰明購物。新光三越周年慶第二波回饋，享化妝品單筆滿2,000送200、全館單筆3,000送300，新光三越會員首七日獨享名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿10,000送1,000。
今年無法出國購物，消費者周年慶紛紛鎖定大容量保養品囤貨、精品香氛、精品包款入手，國際精品買氣更是一路強勁，百貨也針對大容量、航空版化妝品加倍備貨，商品折扣加上百貨、銀行回饋，讓民眾在周年慶買得比機場免稅店還便宜。疫情期間，民眾更重視居家品質與生活，無論是智慧家電、舒緩身體疲勞的按摩家電、一機多用的多功能廚電都是熱門採購品項。另外，不能出國讓國人更深入認識台灣之美，國旅熱潮也激發出一波潮流運動、戶外機能用品，以及攝影器材換機買氣。
購物前喜歡看熱銷排行的人，可參考新光三越趁首波周年慶購買紀錄列出的15大夯品排行榜，熱銷夯品包括：Estee Lauder超能小棕眼分享組、8K超廣角大電視SAMSUNG 65吋QLED 8K量子電視、Marshall Acton II藍牙喇叭、新光三越獨家的HOMEDICS無線筋膜按摩槍、喬山Mirror健身魔鏡、GoPro HERO9 Black新機、New Balance HIERRO V5 GORE-TEX山系戶外潮鞋等，光單品即享66折起優惠。
新光三越卡友周年慶期間除了可兌換一系列寶可夢卡友禮之外，新光三越台北信義新天地周年慶更同步推出「寶可夢快閃店」在A8一樓北大門登場，超過40款信義獨家限定商品，以及6米高皮卡丘氣球，「雌、雄」雙皮卡丘見面會，讓粉絲盡情補捉拍照。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言