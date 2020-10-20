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陳立農、范少勳、天使男模 寶格麗BBAluminium專收男神
新一代天菜男神范少勳、陳立農、還有剛剛喜獲次女的天使男模Lucky Blue Smith，不約而同近日都在自己的IG分享配戴寶格麗（BVLGARI）新款BVLGARI BVLGARI Aluminium腕表的美照。以經典黑白配色為設計主軸的BB Aluminium非常耐看，三位頂級顏值的男神也都特別換穿經典的白襯衫或白背心凸顯配色。巧妙的是三人剛好戴不同款，范少勳配戴的是白面的三針日期自動上鍊款、Lucky Blue Smith配戴的是黑面的，陳立農手腕上的則是白面黑色計時盤的計時碼表。
這款寶格麗在八月底GENEVA WATCH DAYS日內瓦表展期間發表的復刻新作，一曝光就深受期待。在1998年推出的Aluminium系列，一反寶格麗向來走的頂級奢華路線，在這款腕表上大膽結合鋁金屬和橡膠，創造出以黑白色系為主的對比設計，深具90年代的休閒精神，不僅是名流最愛，也是當時少見的中性表款，熱銷全球。
2020年重新復活的這款20年前的經典，懷舊的造型在細節材質上都更加升級。原本的石英機芯改為品牌自制機械自動上鍊機芯，新的鋁合金具有更高的抗磨性，橡膠材質的技術也多有提昇。表盤設計均保留當時的特色，包括紅色尖端的秒針、12和6以外的棒狀時標等，新款在指針末端和時標邊緣加上夜光，增加實用度。除了復刻原來的三針日期表款，亦推出全新的三盤計時碼表。
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