陳立農、范少勳、天使男模 寶格麗BBAluminium專收男神

新一代天菜男神范少勳、陳立農、還有剛剛喜獲次女的天使男模Lucky Blue Smith，不約而同近日都在自己的IG分享配戴寶格麗（BVLGARI）新款BVLGARI BVLGARI Aluminium腕表的美照。以經典黑白配色為設計主軸的BB Aluminium非常耐看，三位頂級顏值的男神也都特別換穿經典的白襯衫或白背心凸顯配色。巧妙的是三人剛好戴不同款，范少勳配戴的是白面的三針日期自動上鍊款、Lucky Blue Smith配戴的是黑面的，陳立農手腕上的則是白面黑色計時盤的計時碼表。

這款寶格麗在八月底GENEVA WATCH DAYS日內瓦表展期間發表的復刻新作，一曝光就深受期待。在1998年推出的Aluminium系列，一反寶格麗向來走的頂級奢華路線，在這款腕表上大膽結合鋁金屬和橡膠，創造出以黑白色系為主的對比設計，深具90年代的休閒精神，不僅是名流最愛，也是當時少見的中性表款，熱銷全球。