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Blancpain加好友！喜結曼谷米其林二星餐廳兄弟檔大廚

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
寶鉑的「深潛器飛返計時碼表」特色是設有Liquidmetal®液態金屬小時刻度，以及單向的旋轉磨砂緞面黑色陶瓷表圈，堅硬、耐磨，訂價約54萬5,000元。圖 / 翻攝自ig。
寶鉑的「深潛器飛返計時碼表」特色是設有Liquidmetal®液態金屬小時刻度，以及單向的旋轉磨砂緞面黑色陶瓷表圈，堅硬、耐磨，訂價約54萬5,000元。圖 / 翻攝自ig。

寶鉑（Blancpaind）開心宣布，與泰國餐廳Suhring的兩位米其林大廚合作，闊大了寶鉑在Fine Dining美食界的朋友圈。品牌原本自家刊物《Lettres du Brassus》，每一季皆鎖定世界各地的頂級美食，今年二月再與美食權威「米其林指南」結盟，展開為期三年的全球合作。

座落於曼谷市中心，Thomas與Mathias Sühring兩位兄弟檔大廚負責餐廳的營運已達四年。而餐廳從2017執業、2018年火速拿下米其林一星，隔年2019年快速再升二星，成為泰國首屈一指的Fine Dining美食亮點之一。兩位大廚帶來融合他們同年回憶與受到歐亞大陸影響的德式料理。

而在Blancpain官方instagram帳號中，兩位chef分別戴上了五十噚系列Chronographe Flyback腕表與Bathyscaphe Chronographe Flyback腕表，兩者都具備了飛返計時（flyback）碼表功能，可快速歸零、無停歇地進行下一段的計時功能，象徵美食烹飪過程中不間斷、快速掌握時間節奏。

而雖然兩款腕表的設計風格略有不同，但同樣出自寶珀經典的五十噚系列，具有優異的防水性能與機械工藝，像是呼應著兄弟檔兩位米其林大廚，同中求異、異中求同。

曼谷的Suhring餐廳，帶來主廚對於當代德國美食與家鄉、童年的回憶。圖 / 翻攝自ig。
曼谷的Suhring餐廳，帶來主廚對於當代德國美食與家鄉、童年的回憶。圖 / 翻攝自ig。
Blancpain早在今年二月便宣布與「米其林指南」結盟，長達三年的合作關係，將在全世界各地帶來味蕾與品味的美妙聯乘關係。圖 / Blancpain提供。
Blancpain早在今年二月便宣布與「米其林指南」結盟，長達三年的合作關係，將在全世界各地帶來味蕾與品味的美妙聯乘關係。圖 / Blancpain提供。
兩位德國大廚在曼谷開設的Suhring餐廳，2017開業、並在2019年或米其林二星。圖 / 翻攝自ig。
兩位德國大廚在曼谷開設的Suhring餐廳，2017開業、並在2019年或米其林二星。圖 / 翻攝自ig。
兩位主廚的其中一位戴上了Blancpain五十噚飛返計時碼表，F185型機芯具備飛返計時碼表功能，與防水300米性能，訂價約58萬6,000元。圖 / 翻攝自ig。
兩位主廚的其中一位戴上了Blancpain五十噚飛返計時碼表，F185型機芯具備飛返計時碼表功能，與防水300米性能，訂價約58萬6,000元。圖 / 翻攝自ig。

米其林 腕表

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