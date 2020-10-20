Blancpain加好友！喜結曼谷米其林二星餐廳兄弟檔大廚

寶鉑（Blancpaind）開心宣布，與泰國餐廳Suhring的兩位米其林大廚合作，闊大了寶鉑在Fine Dining美食界的朋友圈。品牌原本自家刊物《Lettres du Brassus》，每一季皆鎖定世界各地的頂級美食，今年二月再與美食權威「米其林指南」結盟，展開為期三年的全球合作。

座落於曼谷市中心，Thomas與Mathias Sühring兩位兄弟檔大廚負責餐廳的營運已達四年。而餐廳從2017執業、2018年火速拿下米其林一星，隔年2019年快速再升二星，成為泰國首屈一指的Fine Dining美食亮點之一。兩位大廚帶來融合他們同年回憶與受到歐亞大陸影響的德式料理。

而在Blancpain官方instagram帳號中，兩位chef分別戴上了五十噚系列Chronographe Flyback腕表與Bathyscaphe Chronographe Flyback腕表，兩者都具備了飛返計時（flyback）碼表功能，可快速歸零、無停歇地進行下一段的計時功能，象徵美食烹飪過程中不間斷、快速掌握時間節奏。