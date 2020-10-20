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入手木村拓哉愛用香氛！寬庭周年慶買擴香、床組最划算

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
寬庭Pur約瑟芬+芬妮義大利華爾天使紗印花寢飾四件組兩套，搭配卡洛兒面紙盒套與艾倫家居袍／雙人10件式／原價109,000元、特價49,900元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供
寬庭Pur約瑟芬+芬妮義大利華爾天使紗印花寢飾四件組兩套，搭配卡洛兒面紙盒套與艾倫家居袍／雙人10件式／原價109,000元、特價49,900元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供

今年因為疫情關係，許多人在家時間變多了，寬庭KUAN’S LIVING美學創辦人陳靜寬也發現，後疫情時代消費習慣改變，會對增強生活質感的物件精準出手，且重視價值超過價格。寬庭KUAN’S LIVING周年慶期間也推出不少優惠，其中包括日本巨星木村拓哉愛用的Dr. Vranjes翡冷翠，也同步推出優惠，還推薦博物館等級的床組。

木村拓哉之前在疫情時間，分享照片時，就被發現書桌上有著Dr. Vranjes翡冷翠擴香照片，也讓品牌知名度暴增，但其實該品牌也是瑪莎拉蒂、坎城影展的指定香氛，今年新推出「牡丹夜茉莉」香氛，帶來輕鬆與快樂感，周慶期間，買任一香氛，可用半價加購牡丹夜茉莉250ml擴香乙瓶，1,250ml大容量擴香全系列88折，還能用半價加購同香味500ml補充瓶，另購買香氛蠟1kg以上，送500g香氛蠟。

頂級床組也能趁著周慶入手，義大利老師傅手工打造的PUR，推薦仙境奇緣華爾天使紗蕾絲寢飾四件組，結合天使紗布料與復古蕾絲，彷彿是人間仙境；另一舞影‧絲緞藍GIZA埃及超長纖棉蕾絲寢飾，最特別是來自歐洲仕女禮服的小幅蕾絲，鑲嵌在圈形鏤空蕾絲裡，充滿律動感。

芬蘭羽絨大廠JOUTSEN的鵝絨被，採用位於北極圈極地芬蘭群島大朵白鵝絨，高規格95/05（羽絨/細羽毛）比例，透過專業立體車縫工法，提供羽絨最佳的自然伸展，表布有防瞞抗菌效果，周慶雙人床組也有特價。

木村拓哉愛用Dr. Vranjes翡冷翠的擴香。圖／摘自IG
木村拓哉愛用Dr. Vranjes翡冷翠的擴香。圖／摘自IG
寬庭翡冷翠香氛牡丹夜茉莉擴香（含蘆葦桿）／250ml／定價2,980元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供
寬庭翡冷翠香氛牡丹夜茉莉擴香（含蘆葦桿）／250ml／定價2,980元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供
寬庭JOUTSEN新藍鑽系列北歐白鵝絨冬被／雙人／原價51,900元、特價44,115元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供
寬庭JOUTSEN新藍鑽系列北歐白鵝絨冬被／雙人／原價51,900元、特價44,115元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供
寬庭PUR仙境奇緣華爾天使紗蕾絲寢飾／雙人四件式／原價126,690元、特價107,687元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供
寬庭PUR仙境奇緣華爾天使紗蕾絲寢飾／雙人四件式／原價126,690元、特價107,687元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供
寬庭PUR仙境奇緣華爾天使紗蕾絲寢飾／雙人四件式／原價126,690元、特價107,687元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供
寬庭PUR仙境奇緣華爾天使紗蕾絲寢飾／雙人四件式／原價126,690元、特價107,687元。圖／寬庭KUAN’S LIVING提供

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