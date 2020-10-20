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江戶勝帶你一秒穿越17世紀日本 斥資百萬元打造快閃店、推出限量丹寧服飾

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
從即日起自10月25日為止，江戶勝選在忠孝SOGO一樓門口，斥資百萬元，以丹寧牛仔布料融合江戶時代建築打造快閃店。圖／EDWIN提供
從即日起自10月25日為止，江戶勝選在忠孝SOGO一樓門口，斥資百萬元，以丹寧牛仔布料融合江戶時代建築打造快閃店。圖／EDWIN提供

EDWIN旗下高端丹寧服飾品牌江戶勝（EDO KATSU）先前攜手料理名店推出一日限定的「淺草食堂」，現在更斥資百萬打造期間限定快閃店，濃厚的日式風情，讓人一秒就穿越到17世紀的日本江戶時代。不僅如此，品牌還推出了多款限定且限量的設計，讓消費者不用搭飛機，也能有「偽出國」的感受。

從即日起自10月25日為止，江戶勝選在忠孝SOGO一樓門口，斥資百萬元，以丹寧牛仔布料融合江戶時代建築打造快閃店。不同於9月時推出的一日限定「淺草食堂」餐廳，全新的「江戶勝淺草食堂」從裡到外都充斥這一季啟發靈感的元素，像是猶如日式餐廳才會使用的暖簾，或是燈籠，不過差別在於並沒有銷售美食，而是滿滿的當季新品，以及江戶勝為了快閃店打造的限量商品。而且為了搭配百貨周年慶活動開跑，品牌還推出秋冬新品第二件5折、任意消費即贈限量肩背帆布袋及300元購物金，以及滿額贈等優惠。

從即日起自10月25日為止，江戶勝選在忠孝SOGO一樓門口，斥資百萬元，以丹寧牛仔布料融合江戶時代建築打造快閃店。圖／EDWIN提供
從即日起自10月25日為止，江戶勝選在忠孝SOGO一樓門口，斥資百萬元，以丹寧牛仔布料融合江戶時代建築打造快閃店。圖／EDWIN提供

不過，最值得一提的還是五款江戶勝最具的丹寧牛仔服飾限量商品，包含以獨家水洗技術結合徽章及繡花堆疊設計的復刻石洗牛仔襯衫、以手工製作綁染的長袖INDIGO襯衫、結合繁複印繡的手工限量版經典徽章直筒牛仔褲等。快閃店的限定服飾全都只有個位數的數量，獨特之外，要撞衫也很難，品牌藉此希望能讓消費者感受到江戶勝的日系服裝哲學。

江戶勝經典徽章直筒牛仔褲，限量4件8,980元。圖／EDWIN提供
江戶勝經典徽章直筒牛仔褲，限量4件8,980元。圖／EDWIN提供

江戶勝經典立領連帽鋪棉牛仔外套，限量6件6,980元。圖／EDWIN提供
江戶勝經典立領連帽鋪棉牛仔外套，限量6件6,980元。圖／EDWIN提供

江戶勝淺草食堂印繡牛仔褲，限量6件8,980元。圖／EDWIN提供
江戶勝淺草食堂印繡牛仔褲，限量6件8,980元。圖／EDWIN提供

江戶勝復刻石洗牛仔襯衫，限量4件3,980元。圖／EDWIN提供
江戶勝復刻石洗牛仔襯衫，限量4件3,980元。圖／EDWIN提供

江戶勝綁染長袖INDIGO襯衫，限量10件3,980元。圖／EDWIN提供
江戶勝綁染長袖INDIGO襯衫，限量10件3,980元。圖／EDWIN提供

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