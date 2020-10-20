這威士忌好R&B J.Sheon打造Johnnie Walker專屬歌單

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

威士忌的風格，也可以透過音樂來表現嗎？華人音樂圈新一代R&B天王J.Sheon，就為Johnnie Walker全新「Sherry Bomb 雪莉炸彈」（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌）酒款，做了這樣的新嘗試。

J.Sheon與Johnnie Walker首度跨界合作，將豐富的味覺、嗅覺轉化成音符，搭配上特地替「Sherry Bomb雪莉炸彈」打造的Intro單曲《Sherry Bomb at 12 AM》，同時將這首Intro與十首最適合搭配「Sherry Bomb雪莉炸彈」品酩聆聽的歌曲，集結成精選歌單《12 AM》。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

為了充分體驗「Sherry Bomb 雪莉炸彈」的風味，J.Sheon特別化身為首席特務，親自到Johnnie Walker位於台北市信義區的「Sherry Bomb Lab雪莉炸彈實驗室」，直擊新酒款的風味。甜、順口感瞬間衝擊了J.Sheon對威士忌的傳統印象，入喉滑順，少了過去對威士忌刻板印象的嗆辣感。

即日起可在各大音樂串流平台搜尋《Sherry Bomb at 12 AM》，收聽J.Sheon親自替「Sherry Bomb雪莉炸彈」打造的獨特風格Intro單曲。此外，KKBOX與Spotify更獨家推出J.Sheon親選的「品酩歌單」《12 AM》，聆聽J.Sheon精選的R&B，沉浸在威士忌的迷幻浪漫裡。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。