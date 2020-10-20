收藏香奈兒經典符碼！THE ICONS OF 1932最時髦的珠寶

1932年嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）創作的Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列，以非傳統珠寶商的女性設計師身份，透過珠寶的設計重新解放了女性珠寶的配戴的陳規束縛；如今，香奈兒（CHANEL）以當年的經典符碼創作出全新作品THE ICONS OF 1932，作品承襲箇中自由獨立的精神、結合可轉換式設計，向品牌經典符碼致敬。共有彗星 （Comète）、太陽（Soleil）、羽毛（Plume）、蝴蝶結（Ruban）、獅子（Lion）等5大主提供7款新作，重新演繹香奈兒風格語彙。。

香奈兒女士在1932年公開Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列，是她畢生首次且唯一一次的珠寶創作，當時創作中的重要元素，不僅乘載了香奈兒女士生命中別具意義的重要故事，更成為品牌的經典的設計符碼與重要靈感泉源。神秘的彗星是香奈兒女士童年時代就鍾愛的象徵，本次推出的Comète項鍊，由18K白金與鑽石打造，彗星中央以五爪鑲嵌主鑽，四周點綴五顆璀璨美鑽，除了點出香奈兒鍾愛的數字符號「5」，也呼應香奈兒女士當初創作的五芒星形狀彗星珠寶。彗星尾也承襲當年設計，以V形圖騰呈現，墜飾更可與項鍊拆分，單獨成為胸針配戴。

香奈兒女士對太陽的鍾愛，除了有太陽圖騰出現在1932 Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列，也可於其位於Roquebrune的別墅La Pausa中多件家飾中可見。太陽的圖騰在本次創作中共有戒指與項鍊兩款作品，都是可轉換式的作品，也承襲當年以黃金與黃鑽的金色設計，結合18K黃金與白金。戒指可合併或拆成兩個配戴，項鍊可將墜飾拆分成為胸針配戴，深得香奈兒女士當年設計的精髓。

羽毛一直是香奈兒世界中重要象徵之一，也是香奈兒女士自己會配戴、使用的帽飾。羽毛元素於1932年鑽石珠寶系列中已出現於胸針作品上，本次新作PLUME戒指結合18K黃金、白金與鑽石，配戴時橫跨指節兩端，設計時髦、自由無畏。誕生於獅子座的香奈兒女士，天生就和獅子有緣，後來多次遊歷以翼獅為守護象徵的威尼斯，更在康朋街的寓所中擺放各式獅子珍藏品。本次推出的Lion胸針，便採鏤空設計，以18K黃金勾勒獅子輪廓點綴耀眼鑽石，呈現霸氣有華麗的氣質。