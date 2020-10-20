快訊

發聲明駁斥外媒 郭台銘：鴻海全力完成及擴大美國威州投資

馬辦提醒蔡英文：關中天若不是本意 別幫蘇貞昌背黑鍋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收藏香奈兒經典符碼！THE ICONS OF 1932最時髦的珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Soleil戒指，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.51克拉圓形切割鑽石及111顆總重約2.48克拉圓形切割鑽石，117萬元。圖／香奈兒提供
Soleil戒指，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.51克拉圓形切割鑽石及111顆總重約2.48克拉圓形切割鑽石，117萬元。圖／香奈兒提供

1932年嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）創作的Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列，以非傳統珠寶商的女性設計師身份，透過珠寶的設計重新解放了女性珠寶的配戴的陳規束縛；如今，香奈兒（CHANEL）以當年的經典符碼創作出全新作品THE ICONS OF 1932，作品承襲箇中自由獨立的精神、結合可轉換式設計，向品牌經典符碼致敬。共有彗星 （Comète）、太陽（Soleil）、羽毛（Plume）、蝴蝶結（Ruban）、獅子（Lion）等5大主提供7款新作，重新演繹香奈兒風格語彙。。

香奈兒女士在1932年公開Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列，是她畢生首次且唯一一次的珠寶創作，當時創作中的重要元素，不僅乘載了香奈兒女士生命中別具意義的重要故事，更成為品牌的經典的設計符碼與重要靈感泉源。神秘的彗星是香奈兒女士童年時代就鍾愛的象徵，本次推出的Comète項鍊，由18K白金與鑽石打造，彗星中央以五爪鑲嵌主鑽，四周點綴五顆璀璨美鑽，除了點出香奈兒鍾愛的數字符號「5」，也呼應香奈兒女士當初創作的五芒星形狀彗星珠寶。彗星尾也承襲當年設計，以V形圖騰呈現，墜飾更可與項鍊拆分，單獨成為胸針配戴。

香奈兒女士對太陽的鍾愛，除了有太陽圖騰出現在1932 Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列，也可於其位於Roquebrune的別墅La Pausa中多件家飾中可見。太陽的圖騰在本次創作中共有戒指與項鍊兩款作品，都是可轉換式的作品，也承襲當年以黃金與黃鑽的金色設計，結合18K黃金與白金。戒指可合併或拆成兩個配戴，項鍊可將墜飾拆分成為胸針配戴，深得香奈兒女士當年設計的精髓。

羽毛一直是香奈兒世界中重要象徵之一，也是香奈兒女士自己會配戴、使用的帽飾。羽毛元素於1932年鑽石珠寶系列中已出現於胸針作品上，本次新作PLUME戒指結合18K黃金、白金與鑽石，配戴時橫跨指節兩端，設計時髦、自由無畏。誕生於獅子座的香奈兒女士，天生就和獅子有緣，後來多次遊歷以翼獅為守護象徵的威尼斯，更在康朋街的寓所中擺放各式獅子珍藏品。本次推出的Lion胸針，便採鏤空設計，以18K黃金勾勒獅子輪廓點綴耀眼鑽石，呈現霸氣有華麗的氣質。

而在1932 Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列中，大量引入的高級時裝細節，以不同切割鑽石及材質交錯鑲嵌，讓鑽石展現蝴蝶結柔美線條，這次也出現在全新的Ruban手環與戒指上。新作以以品牌獨有18K BEIGE米色金結合鑽石打造，是BEIGE米色金首度被運用於Coco Crush以外的高級珠寶系列。Ruban手環與戒指皆採用開放式設計，蝴蝶結以優雅細緻的方式纏繞腕際與指間，尾端垂墜3顆鑽石隨姿態輕盈擺動，致敬1932年的經典設計。

Comète項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.4克拉圓形切割鑽石及87顆總重約0.95克拉圓形切割鑽石，92萬3,000元。圖／香奈兒提供
Comète項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.4克拉圓形切割鑽石及87顆總重約0.95克拉圓形切割鑽石，92萬3,000元。圖／香奈兒提供
Ruban手環，18K BEIGE米色金鑲嵌48顆總重約1.8克拉圓形切割鑽石，59萬6,000元。圖／香奈兒提供
Ruban手環，18K BEIGE米色金鑲嵌48顆總重約1.8克拉圓形切割鑽石，59萬6,000元。圖／香奈兒提供
模特兒演繹Soleil高級珠寶戒指，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.51克拉圓形切割鑽石及111顆總重約2.48克拉圓形切割鑽石，117萬元。圖／香奈兒提供
模特兒演繹Soleil高級珠寶戒指，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.51克拉圓形切割鑽石及111顆總重約2.48克拉圓形切割鑽石，117萬元。圖／香奈兒提供
Soleil 項鍊，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.30克拉圓形切割鑽石及104顆總重約4.23克拉圓形切割鑽石，1,31萬9,000元。圖／香奈兒提供
Soleil 項鍊，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.30克拉圓形切割鑽石及104顆總重約4.23克拉圓形切割鑽石，1,31萬9,000元。圖／香奈兒提供
Lion胸針，18K黃金鑲嵌1顆重約0.3克拉圓形切割鑽石及28顆總重約0.8克拉圓形切割鑽石，73萬9,000元。圖／香奈兒提供
Lion胸針，18K黃金鑲嵌1顆重約0.3克拉圓形切割鑽石及28顆總重約0.8克拉圓形切割鑽石，73萬9,000元。圖／香奈兒提供
模特兒演繹Comète高級珠寶項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.4克拉圓形切割鑽石及87顆總重約0.95克拉圓形切割鑽石，92萬3,000元。圖／香奈兒提供
模特兒演繹Comète高級珠寶項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.4克拉圓形切割鑽石及87顆總重約0.95克拉圓形切割鑽石，92萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒再現1932經典符碼，推出THE ICONS OF 1932珠寶新品。圖／香奈兒提供
香奈兒再現1932經典符碼，推出THE ICONS OF 1932珠寶新品。圖／香奈兒提供
Ruban戒指，18K BEIGE米色金鑲嵌33顆總重約1.36克拉圓形切割鑽石，39萬1,000元。圖／香奈兒提供
Ruban戒指，18K BEIGE米色金鑲嵌33顆總重約1.36克拉圓形切割鑽石，39萬1,000元。圖／香奈兒提供
Plume戒指，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.5克拉梨形切割鑽石及100顆總重約0.99克拉圓形切割鑽石，112萬1,000元。圖／香奈兒提供
Plume戒指，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.5克拉梨形切割鑽石及100顆總重約0.99克拉圓形切割鑽石，112萬1,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒 鑽石 珠寶

延伸閱讀

微風線上賣精品 汽車也上架

擄獲GD大神的心！ 香奈兒珍珠鍊帶小包男女都適用

6.6億艷彩紫粉紅色鑽石登日內瓦蘇富比 10月底來台巡展

車工最完美鑽石HEARTS ON FIRE 進駐台南南紡購物中心

相關新聞

Blancpain加好友！喜結曼谷米其林二星餐廳兄弟檔大廚

寶鉑（Blancpaind）開心宣布，與泰國餐廳Suhring的兩位米其林大廚合作，闊大了寶鉑在Fine Dining美...

入手木村拓哉愛用香氛！寬庭周年慶買擴香、床組最划算

今年因為疫情關係，許多人在家時間變多了，寬庭KUAN’S LIVING美學創辦人陳靜寬也發現，後疫情時代消費習慣改變，會...

江戶勝帶你一秒穿越17世紀日本 斥資百萬元打造快閃店、推出限量丹寧服飾

EDWIN旗下高端丹寧服飾品牌江戶勝（EDO KATSU）先前攜手料理名店推出一日限定的「淺草食堂」，現在更斥資百萬打造...

這威士忌好R&B J.Sheon打造Johnnie Walker專屬歌單

威士忌的風格，也可以透過音樂來表現嗎？華人音樂圈新一代R&B天王J.Sheon，就為Johnnie Walker全新「S...

收藏香奈兒經典符碼！THE ICONS OF 1932最時髦的珠寶

1932年嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）創作的Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列，以非...

休閒鞋履品牌秋冬新款 設計大玩創意、添入保暖機能

外出走跳，除了運動鞋之外，更多人為了搭配造型，會挑選外觀有設計感的休閒鞋。然而秋冬季節到來，除了好看的外觀之外，保暖性也...

黃色潛水艇啟航！De Bethune的冰與火之歌

雖然時隔五十年之久，披頭四經典的金曲「黃色潛水艇（Yellow Submarine）」依然膾炙人口，在老派的搖滾樂迷中佔...

慢遊長濱 美景佐佳餚

聯合報系有行旅企畫的「台灣最後的香格里拉—台東」明年推出四天三夜旅程，安排走訪長濱鄉，隱身田野小徑的絕美蔚藍旅宿，可品嘗...

買1送1！PERFEPAN羅宋南進 獨家「相思紅豆戀奶」口味

主打不添加一滴水的羅宋品牌「PERFEPAN 完美羅宋製造所」，將於10月22日首度進駐高雄，插旗新光三越左營店。店內除...

亞尼克「鮮芋奶霜生乳捲」終於北上！還有2款秋季新品

甫於10月15日進駐石牌商圈的甜點品牌「亞尼克」，今秋以可可、栗子等元素，推出「栗香巧克力」、「甜心提拉」等2款秋季新品...

HAPPY GO助攻百貨周年慶 首四日消費100元抽萬點

現正值全台百貨周年慶購物旺季，HAPPY GO即日起推出HAPPY GO Pay指定百貨通路周年慶檔期首四日，消費單筆滿...

6月暫停入住至今！「文華東方」12月「重新開放住房」

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在台逐漸趨緩，自今年6月開始暫停客房住宿服務的「台北文華東方酒店」，也透漏將於今年1...

熱門新聞

「沙德爾」颱風最快今晚生成 周三到周五雨最大

心理測驗／第一眼看到大象或獅子？ 分析你會過哪種婚姻生活

台鐵中壢站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞 雙向皆有延誤

台大疫苗又打完！ 醫護爆：衛生局說數量不夠這周不補

全台第2家！好市多北台中加油站今起試營運 每公升省約3元

萊爾富10月21日開賣「極光綠」炫彩醫療口罩 限量3萬盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。