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休閒鞋履品牌秋冬新款 設計大玩創意、添入保暖機能

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男模演繹Closed系列Nomad靴、女模穿搭Happy系列Trust鞋。圖／Trippen提供
男模演繹Closed系列Nomad靴、女模穿搭Happy系列Trust鞋。圖／Trippen提供

外出走跳，除了運動鞋之外，更多人為了搭配造型，會挑選外觀有設計感的休閒鞋。然而秋冬季節到來，除了好看的外觀之外，保暖性也是許多消費者會在意的部分，部分鞋履品牌也呼應市場需求，結合實用與穿搭，推出新系列。

像是丹麥品牌ECCO就與與輪胎大廠米其林合作打造EXOSTRIKE限定款男鞋，不僅採用其高性能橡膠製作鞋履外底，並利用招牌的輪胎紋路打造鞋底刻痕，強化抓地力也更加耐磨。同時因應秋冬濕冷氣候，內裡增添軍用級的Primaloft(r)科技保暖纖維，比羽絨還輕盈透氣；鞋面皮革則應用獨家疏水科技製成，即使在冬季進行戶外活動雙腳也依舊溫暖乾爽、不悶熱。另外，還有SOFT 7 TRED保暖休閒鞋，內裡同時配備保暖層與毛氈鞋墊，搭配GORE-TEX防水膜，達到100%防水機能性，同樣是下雨也無需擔心。

男模演繹Tr_vol系列中的Rebel男鞋、女模穿搭Closed系列Skipper鞋。圖／Trippen提供
男模演繹Tr_vol系列中的Rebel男鞋、女模穿搭Closed系列Skipper鞋。圖／Trippen提供

屬於「外貌協會」的人，就不會錯過德國品牌Trippen的秋冬新鞋款，除了經典的Closed鞋底之外，還改良用料標準並推出一款全新Trace鞋底，提升穿著的舒適度。像是Happy系列的女款Trust鞋，前後高起的設計除了讓腳感升級，行走的穩定度也同時提高許多，有別於一般的高跟鞋，外觀十分搶眼。Tr_vol系列中的Rebel男鞋，定位為涼靴，並以涼鞋常見的鏤空切割結合鐵灰色扣件，呈現強烈設計感，單穿或搭配襪子都能散發獨特的品味，讓人過目難忘。

EXOSTRIKE米其林限定款男鞋13,580元。圖／ECCO提供
EXOSTRIKE米其林限定款男鞋13,580元。圖／ECCO提供

SOFT 7 TRED保暖休閒鞋7,980元。圖／ECCO提供
SOFT 7 TRED保暖休閒鞋7,980元。圖／ECCO提供

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