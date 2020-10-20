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黃色潛水艇啟航！De Bethune的冰與火之歌

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
表款再附上帆布與鈦金屬折疊扣的天然橡膠兩條表帶可供替換使用。圖 / DeBethune提供。
表款再附上帆布與鈦金屬折疊扣的天然橡膠兩條表帶可供替換使用。圖 / DeBethune提供。

雖然時隔五十年之久，披頭四經典的金曲「黃色潛水艇（Yellow Submarine）」依然膾炙人口，在老派的搖滾樂迷中佔有一席之地。獨立製表品牌De Bethune則以「Yellow Submarine」之名、結合特殊帶有黃銅色澤的鈦合金，帶來一只DB28GS YellowSubmarine腕表

De Bethune原本最膾炙人口的，莫過於嫻熟於加熱鈦金屬、以催生出帶有魔幻、冷調的藍色鈦金屬。而在2019年時，De Bethune開發出了鈦金屬的另外一面，透過特殊製程，鈦金屬呈現了迷人的火赫色，除了與原本冷調的藍色形成一首冰與火之歌，並運用在最新DB 28 GS YellowSubmarine腕表的表殼與機芯零件上，帶來溫潤的色彩印象。

腕表所使用的Calibre DB2080自動上鍊自製機芯，共由400個零件組成並具備時、分、秒鐘顯示功能與五日動力儲存。開放式的表面上，具備De Bethune經典的盾形橋板，同時時、分、秒都具備夜光塗料，以供低光源或夜間讀時；結合白金、鈦合金的平衡擺輪，在兩側都裝有避震器，這也正是表廠「三重降落傘（triple pare-chute）」避震裝置名稱的由來。

既然名稱是「潛水艇」，表款同時具備10大氣壓、約100米的防水性能，具備浮動式表耳的表殼在配戴上更為舒適，也是De Bethune的經典設計，表款再附上帆布與鈦金屬折疊扣的天然橡膠共兩條表帶可供替換使用。全世界限量25只。

盾形橋板、浮動式表耳，加上95%以上高比例自製零件的自製機芯，讓De Bethune成為收藏家的熱門之選。圖 / DeBethune提供。
盾形橋板、浮動式表耳，加上95%以上高比例自製零件的自製機芯，讓De Bethune成為收藏家的熱門之選。圖 / DeBethune提供。
透過特殊製程，De Bethune開發出鈦金屬的另外一面，呈現迷人的火赫色，非金、非銅，並具有鈦金屬的眾多物理優點。圖 / DeBethune提供。
透過特殊製程，De Bethune開發出鈦金屬的另外一面，呈現迷人的火赫色，非金、非銅，並具有鈦金屬的眾多物理優點。圖 / DeBethune提供。
Be Bethune，DB28GS「YellowSubmarine」腕表，鈦合金，自動上鍊機芯，五級鈦，時間顯示，防水100米，全世界限量25只。圖 / DeBethune提供。
Be Bethune，DB28GS「YellowSubmarine」腕表，鈦合金，自動上鍊機芯，五級鈦，時間顯示，防水100米，全世界限量25只。圖 / DeBethune提供。

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