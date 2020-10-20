黃色潛水艇啟航！De Bethune的冰與火之歌

雖然時隔五十年之久，披頭四經典的金曲「黃色潛水艇（Yellow Submarine）」依然膾炙人口，在老派的搖滾樂迷中佔有一席之地。獨立製表品牌De Bethune則以「Yellow Submarine」之名、結合特殊帶有黃銅色澤的鈦合金，帶來一只DB28GS YellowSubmarine腕表。

De Bethune原本最膾炙人口的，莫過於嫻熟於加熱鈦金屬、以催生出帶有魔幻、冷調的藍色鈦金屬。而在2019年時，De Bethune開發出了鈦金屬的另外一面，透過特殊製程，鈦金屬呈現了迷人的火赫色，除了與原本冷調的藍色形成一首冰與火之歌，並運用在最新DB 28 GS YellowSubmarine腕表的表殼與機芯零件上，帶來溫潤的色彩印象。

腕表所使用的Calibre DB2080自動上鍊自製機芯，共由400個零件組成並具備時、分、秒鐘顯示功能與五日動力儲存。開放式的表面上，具備De Bethune經典的盾形橋板，同時時、分、秒都具備夜光塗料，以供低光源或夜間讀時；結合白金、鈦合金的平衡擺輪，在兩側都裝有避震器，這也正是表廠「三重降落傘（triple pare-chute）」避震裝置名稱的由來。