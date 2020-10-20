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粉底霜＋蜜粉 跟著大明星這樣做口罩妝不NG
今年初新冠肺炎疫情爆發以來，口罩成為我們每一個人的貼身密友，與臉部肌膚時時刻刻親密接觸，對於需要化妝上班、偶爾脫下口罩不想被看到素顏的女性朋友們來說，總會遇到脫妝、粉底沾染口罩等令人尷尬的情況。其實，大明星們也只是多了一個步驟-搭配使用光透柔焦蜜粉，便可以幫助定妝，且霧面的妝感，還可以讓膚質看起來更細緻。
和大家一樣，女星Selina（任家萱）同樣口罩不離身，她大方分享，粉底霜＋蜜粉是她打造完美持久妝容的秘密法寶，而已連續代言5年的媚點，自然是她的愛用品牌之一。
底妝是完美妝容不可或缺的環節，又加上時序入秋，吹風後的肌膚特別容易乾燥脫妝，Selina（任家萱）分享，除了妝前保養，媚點極上粉嫩保濕粉底霜是讓她肌膚整天在外都能保持水潤的秘訣，而且擦起來輕盈服貼不黏膩，全新升級的質地也更加好推，可輕鬆上妝不失手。
2020年秋天升級新上市的「媚點極上粉嫩保濕粉底霜」，這次還推出全新明亮白皙淺膚色。品牌指出，底妝就像是第二層肌膚，選對顏色才能讓妝容看起來更精緻立體，而粉底色號兩大組成要素是：「深淺」和「色調」，兩者都是粉底選色的關鍵。
色號太白、太深或與肌膚色調不符，都會看起來不自然，建議以「臉和脖子交界處」的顏色為選色基準，實際上妝後，臉和脖子的顏色才會一致。
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