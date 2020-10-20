7-Eleven為何從美國紅到台日？因為商標有這些顏色

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「打動人心的色彩科學」書封。圖／三民書局提供
「打動人心的色彩科學」書封。圖／三民書局提供

在台灣被戲稱為「小七」的便利商店7-Eleven，在全球擁有7萬家分店。為什麼小七這麼受歡迎，色彩學家研究指出，這跟小七的商標顏色有關。

三民書局近日出版科普書籍「打動人心的色彩科學」，從科學理論、行銷手法、心理學、時尚流行等眾多面向介紹「顏色」，也討論英雄戰隊、偶像團體中人物的代表色以及用意，集結各種與顏色有關的有趣知識。

作者松本英惠 (Hanae Matsumoto)是日本知名的色彩導覽專家，獲日本九州大學研究所藝術工學府設計策略專攻碩士。她自2003年起，以自由工作者的身分從事色彩顧問工作，為眾多網路與平面媒體撰稿、監修，常擔任商品、網站等的色彩顧問與培訓講師。

松本在書中指出，1960年代起，人們開始對零售店家的外部與內部裝潢進行了各種調查研究，發現7-Eleven外部裝潢的顏色，會吸引人在不知不覺中走入店內。

7-Eleven品牌源自於1927年美國德州奧克利夫(Oak Cliff) 的一家小型冰品零售店。商標的原型完成於1946 年，主要有橘、紅、綠三種顏色。橘色代表「黎明的天空」、綠色代表「沙漠中的綠洲」、紅色代表「黃昏的天空」。

松本分析，德州常是西部片的舞台，有著遍布仙人掌的沙漠，綠洲的綠色是生命的象徵。紅色與橘色不是代表灼熱的太陽，而是代表在日出與日落這段極短時間內才能看到的天空顏色。鮮豔的橘色與紅色很能吸引目光，很適合作為招牌的顏色。7-Eleven外部裝潢的顏色，會吸引人在不知不覺中走入店內。

1974年5月，7-Eleven在日本開了第一家店，並以加盟連鎖的方式在全日本陸續拓展店面，在2018年9月底時，日本國內的總店面數已超過2萬家。

從2017年3月1日起，7-Eleven的商標中所使用的「白、橘、白、綠、白、紅、白七色條紋」成為了日本第一個「色彩商標」。企業申請色彩商標時，不須附註文字或形狀，便能獨享特定顏色的組合，是一種很強的商標權。然而在申請色彩商標時，必須提出足夠的證據，說明消費者可接受這些顏色組合代表了這家企業。7-Eleven可以獲得很難拿到的色彩商標權，證明這七色條紋已成為小七的重要代表。

7-Eleven的商標中所使用的「白、橘、白、綠、白、紅、白七色條紋」，成為日本第一個「色彩商標」。記者陳宛茜／攝影
7-Eleven的商標中所使用的「白、橘、白、綠、白、紅、白七色條紋」，成為日本第一個「色彩商標」。記者陳宛茜／攝影

日本 冰品

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