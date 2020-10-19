買1送1！PERFEPAN羅宋南進 獨家「相思紅豆戀奶」口味

主打不添加一滴水的羅宋品牌「PERFEPAN 完美羅宋製造所」，將於10月22日首度進駐高雄，插旗新光三越左營店。店內除了供應有多種口味的羅宋外，也有獨家限定的「相思紅豆戀奶羅宋」。為慶祝新店開幕，還推出招牌海鹽羅宋買1送1、4入禮盒特價299、滿額送香蒜羅宋等等不同的優惠活動。

「PERFEPAN 」標榜以鮮乳與雞蛋取代水分，並使用日清麵粉、法國愛樂薇天然奶油等食材製作，讓羅宋充滿濃厚奶香味，目前於環球中和、桃園 ATT均有門市。店內共有海鹽羅宋外，還有經典香蒜、發現花生、檸檬糖霜、超犯規芋泥肉鬆、綠野鮮蔥、Double 起司、濃味明太子等11種口味的羅宋。針對新開幕的左營店，並特別獨家推出「相思紅豆戀奶羅宋」，期間限定每顆59元。現場也有招牌海鹽羅宋4入禮盒，原價340元，優惠價299元。