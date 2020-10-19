亞尼克「鮮芋奶霜生乳捲」終於北上！還有2款秋季新品

甫於10月15日進駐石牌商圈的甜點品牌「亞尼克」，今秋以可可、栗子等元素，推出「栗香巧克力」、「甜心提拉」等2款秋季新品。另外過去僅限於南部門市販售的「鮮芋奶霜生乳捲」，也將正式於全台門市供應，讓北台灣的民眾也可輕鬆品嚐到芋泥、奶霜交織而成的香甜滋味。

相較於夏季主打的清爽、水果風味，亞尼克今秋以厚實濃郁的味感，作為甜點的設計主軸。「栗香巧克力」使用法國安貝栗子泥為原料，並以蘭姆酒增添香醇，再融入特調的奶霜，營造出細緻的層次感，6吋850元、8吋1,250元。「甜心提拉」則是藉由苦味可可粉、瑪斯卡邦起司慕斯、巧克力蛋糕、巧克力酥餅的組合，帶來香滑溼軟的成熟滋味，6吋720元、8吋980元。除此之外，亞尼克所推出的「BT21巧克力雪糕生乳捲」，使用特製的黑泡芙蛋糕、北海道奶霜，配上使用比利時54%巧克力製作而成的雪糕內餡，亦是適合秋季品嚐的豐厚美味，每條450元，嘗鮮價429元。