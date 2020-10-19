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HAPPY GO助攻百貨周年慶 首四日消費100元抽萬點

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
HAPY GO Pay推出指定百貨通路周年慶檔期，首四日消費單筆滿100元即可抽萬點。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPY GO Pay推出指定百貨通路周年慶檔期，首四日消費單筆滿100元即可抽萬點。圖／鼎鼎聯合行銷提供

現正值全台百貨周年慶購物旺季，HAPPY GO即日起推出HAPPY GO Pay指定百貨通路周年慶檔期首四日，消費單筆滿100元即抽萬點的機會，更攜手集團二家百貨在周年慶預購期間搶先推「點點成金」紅利兌換，包括遠東SOGO推出史上最優惠兌換比，用300點兌換200元購物金，再加贈200元美食優惠券一張；遠東百貨推出持HAPPY GO Pay單筆消費滿額再送200元抵用券。

HAPPY GO「放大你的無『現』生活快樂多一點」活動即日起開跑，HAPPY GO App不定期推出1點兌換百貨百元即享券、咖啡、品牌潮T以及歌舞冰上入場券，年底善用零碎點數，盡情體驗不用現金的無「現」生活。同時也鼓勵卡友可以響應愛心捐點，將剩餘點數捐贈給九大公益團體，幫助更多弱勢孩童。

助攻周年慶買氣，HAPPY GO Pay特別祭出200萬點回饋卡友，指定百貨通路周年慶首四日消費滿100元即享抽1萬點資格；另外，凡於遠東SOGO、遠東百貨、Big City遠東巨城購物中心、遠企購物中心周年慶期間消費滿3萬元，還有機會獲得最大獎3萬點HAPPY GO點數。

今年受疫情影響，百貨紛紛推出史上最優惠活動，也讓今年周年慶相較往年更有亮點，遠東SOGO三館即日起至11月1日主打用HAPPY GO點數300點兌換200元周年慶購物金，再加碼送「200元美食優惠券」ㄧ張，美食券可於11月1日前至指定餐廳使用，包含美食街與三合院、金澤美味壽司、紅花鐵板燒、開飯川食堂、鮨彩、漢來蔬食等多間知名餐廳。

在遠東百貨，卡友可憑HAPPY GO 200點兌換100元紅利券，周年慶期間持HAPPY GO Pay單日單筆消費滿5,000元即加贈點數500點，再享200元抵用券，綁定遠東銀行信用卡消費滿10,000元並分期6期，再加贈500點。

周年慶

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