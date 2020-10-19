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6月暫停入住至今！「文華東方」12月「重新開放住房」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
文華東方酒店預計將於今年12月重新恢復住房服務。圖／台北文華東方酒店提供
文華東方酒店預計將於今年12月重新恢復住房服務。圖／台北文華東方酒店提供

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在台逐漸趨緩，自今年6月開始暫停客房住宿服務的「台北文華東方酒店」，也透漏將於今年12月重返市場，再度開放住房服務。業者表示，目前飯店的餐飲、婚宴方案均已恢復至正常水準，自7月起的婚宴業績，甚至更較去年同期成長2成。

2014年5月開幕的文華東方酒店，前身為中泰賓館，乃是全台最具代表性的奢華酒店之一，包括林青霞、孔劉等名人皆曾是入住嘉賓，更已經連續多年在台北米其林指南中奪下最高殊榮的「5間紅色房子」，為北台灣飯店之冠。館內的中菜餐廳「雅閣」，每年均皆獲得米其林一星的肯定。

受到疫情影響，文華東方酒店在今年6月1日暫停全館的住房服務，並進行大規模的人力瘦身，僅保留館內的餐飲服務，引起社會熱烈討論。經過4個多月的時間後，文華東方重新評估市場，預計將於今年12月重新開放住房服務，相關細節則預計於近期對外公佈。

除了住房動態外，文華東方透漏，館內餐飲業績在3、4月時有受到疫情影響，但館內的雅閣、bencotto等餐廳在母親節之後有恢復至過往水準，有時還會客滿而訂不到位。至於婚宴業績在7月後亦陸續變好，除了原本3、4、5月的客人挪至7月舉行婚宴外，還有許多新新人前來預約，整體較去年同期成長2成。

酒店 疫情 米其林

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