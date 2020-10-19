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網美店容易被淘汰！微風南山餐飲占比下修調體質走精緻化

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
微風南山進行餐飲精緻化體質調整，餐飲占比將從45%降至35%~30％。記者江佩君／攝影
微風南山進行餐飲精緻化體質調整，餐飲占比將從45%降至35%~30％。記者江佩君／攝影

一場前所未有的新冠肺炎疫情，影響了人們的生活習慣與市場秩序，也讓市場重新洗牌。疫情初發的上半年，讓百貨最靠人流的餐飲業尤其重創，但國際精品買氣至今仍持續發威，大力加持精品型百貨商場業績。而原本餐飲業績占比相當吃重的微風南山，也看見餐飲的本質最終仍須回歸「好吃」才是王道、能不被市場淘汰，因此將調整微風南山餐飲體質，朝更精緻、高端路線走，餐飲占比將45%降至35%~30％。

身處百貨超級戰區的信義區，市場最新、最潮的話題品牌首發店都集中在這，餐飲輪替速度也快，加上快閃店型當道，平均每三個月就替換品牌也相當常見。微風指出，疫情期間發現高樓層fine dining受影響相對少、復甦期也快，因為餐飲本質就是要「好吃」，而那些主打好看、拍照的網美店、打卡店，則容易被市場淘汰，疫情也剛好是市場洗牌、汰弱留強的機會。

微風信義、微風南山在信義區擁有眾多高樓層景觀餐廳，在疫情相對穩定、解封後，回復力道迅速，大多數高樓餐廳在9月就已補回上半年衰退業績，當中Smith & Wollensky Taipei、MiraWan甚至有2位數的成長。而微風信義的Chefs Club Taipei因主打全球知名主廚輪流客座，營運模式受疫情影響而無法營業，目前微風也已鎖定全新餐飲品牌接替進駐。

另外，國際精品買氣持續發威，強力助威百貨周年慶，帶動微風首波微風廣場、微風南京周年慶業績2位數成長。而微風信義、微風松高、微風南山周年慶也將在10/22至11/15展開，與新光三越台北信義新天地一起展開信義區周年慶激戰。

微風信義、微風松高、微風南山周年慶將在10/22至11/15展開。記者江佩君／攝影
微風信義、微風松高、微風南山周年慶將在10/22至11/15展開。記者江佩君／攝影

微風南山 疫情 周年慶

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